Europaspiele in Krakau European Games ohne Athleten aus Russland und Belaru Stand: 29.03.2023 12:12 Uhr

Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus bleiben bei den dritten Europaspielen in Krakau in diesem Sommer von der Teilnahme ausgeschlossen.

"Der Standpunkt des Organisationskomitees bleibt unverändert", sagte ein Sprecher der Organisatoren der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Bereits im Oktober hätten zudem die Vertreter des Europäischen Olympischen Komitees bestätigt, dass Athleten aus den genannten Ländern nicht an den Spielen teilnehmen können.

Die dritten Europaspiele (European Games) finden vom 21. Juni bis 2. Juli statt. Erwartet werden Delegationen aus rund 50 Ländern. Die Athletinnen und Athleten messen sich in mehr als 25 Sportarten und können sich in einigen Disziplinen Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele in Paris 2024 sichern. Zudem gehören sieben Sportarten zum Programm, die nicht olympisch sind. Das Herz der Veranstaltung liegt in Krakau. Weitere Wettkämpfe werden im Sinne der Nachhaltigkeit in benachbarten Städten ausgetragen.

Am Dienstag hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) seine frühere Empfehlung teilweise revidiert, wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Athleten aus Russland und Belarus von internationalen Sportveranstaltungen auszuschließen.