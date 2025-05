Aus in Runde drei Tischtennis-WM: Duda scheitert im Einzel und Doppel Stand: 20.05.2025 20:41 Uhr

Das deutsche Tischtennis verliert nach dem internationalen Karriereende von Timo Boll zunehmend den Anschluss an die Weltspitze. Bei der WM in Katar schied Vize-Europameister Benedikt Duda am Dienstagnachmittag in der dritten Runde im Einzel aus und musste an der Seite von Dang Qiu auch das Doppel-Aus hinnehmen.

Duda verpasste zunächst beim 2:4 gegen den früheren Top-Ten-Spieler Quadri Aruna aus Nigeria das Einzel-Achtelfinale. Der Weltranglisten-13. vom TTC Schwalbe Bergneustadt verlor später am Tag an der Seite von Deutschlands Spitzenspieler Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) auch seine Doppel-Partie - 2:3 hieß es gegen Schwedens ehemaliger Weltmeister-Paarung Mattias Falck/Kristian Karlsson am Ende.

"Ich denke, er hat heute komplett über seinem Limit gespielt gegen mich", sagte Duda nach seinem verlorenen Einzel gegen Aruna. "Aber das muss ich anerkennen. Er hat verdient gewonnen. Leider."

Männer-Mannschaft des DTTB überzeugt nicht

Die Männer des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) könnten damit in Doha erstmals seit 22 Jahren bereits in den Viertelfinals aller drei Konkurrenzen (Einzel, Doppel und Mixed) nur noch Zuschauer sein. Der Weltranglistenelfte Franziska kämpft als letzter Trumpf aus dem Aufgebot von Bundestrainer Jörg Roßkopf am Mittwoch (10.40) gegen den Südkoreaner Cho Daesong zunächst um den Einzug ins Achtelfinale.

Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov war wegen Bandscheibenproblemen im Einzel kurzfristig nicht angetreten.

