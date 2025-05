Giro d'Italia, 10. Etappe Daan Hoole siegt beim Regen-Zeitfahren nach Pisa Stand: 20.05.2025 17:28 Uhr

Der Niederländer Daan Hoole von Lidl-Trek hat das Zeitfahren der 10. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Auf der Strecke nach Pisa siegte er vor den Briten Joshua Tarling (sieben Sekunden Rückstand) und Ethan Hayter (zehn Sekunden Rückstand).

Für Hoole war es nach 23 Minuten und 27 Sekunden der erste Etappensieg auf einer Grand Tour. In der Gesamtwertung hat sich auf den ersten drei Plätzen dadurch nichts verändert. Der Mexikaner Isaac del Toro bleibt im Rosa Trikot 25 Sekunden vor Juan Ayuso und Antonio Tiberi, neuer Vierter ist Simon Yates, Fünfter ist nun Primoz Roglic, der bei der Streckenerkundung am Vormittag auf dem feuchten Untergrund noch gestürzt war.

Schwierige Bedingungen, Bernal verliert viel Zeit

Im strömenden Regen waren die Bedingungen für die Fahrer durchweg schwierig, gerade gegen Ende wurde es immer schlimmer, die führenden Fahrer konnten aber größtenteils Schadensbegrenzung betreiben. Vor allem Egan Bernal litt aber unter den Bedingungen und kassierte fast drei Minuten Rückstand. Bester Deutscher wurde Georg Steinhauser auf Rang 93 mit fast dreieinhalb Minuten Rückstand auf Hoole.

Am Mittwoch wartet auf die Profis eine Kletter-Herausforderung, die nach einem flachen Beginn auf den San Pellegrino in Alpe im Apennin auf 1623 Höhenmetern führt. Ein Anstieg von durchschnittlich 8,7 Prozent auf 13,5 Kilometern steht bevor. Danach warten noch zwei kürzere Anstiege. Die dreiwöchige Italien-Rundfahrt endet am 1. Juni in Rom.