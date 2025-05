Tennis am Rothenbaum Daniel Altmaier scheidet früh aus Stand: 20.05.2025 20:05 Uhr

Daniel Altmaier hat beim ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum den Einzug in die zweite Runde verpasst. Der Weltranglisten-66. aus Kempen verlor am Dienstag klar mit 3:6, 3:6 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Altmaier war weitgehend ohne Chance und kassierte die dritte Erstrunden-Niederlage auf der ATP-Tour in Folge. In der Hansestadt bleibt der Viertelfinaleinzug 2023 sein bestes Ergebnis.

Auger-Aliassime nahm dem Deutschen direkt sein erstes Aufschlagsspiel ab, Altmaier dagegen fand gegen den präzisen und kraftvollen Service seines Gegners kaum ein Mittel.

Frühes Break auch im zweiten Satz

Auch im zweiten Satz kassierte der 26-Jährige ein frühes Break - die schon vorentscheidende 3:0-Führung für den Kanadier. Beim Stand von 2:4 hatte Altmaier den ersten Breakingball der Partie, konnte ihn jedoch nicht nutzen. Auger-Aliassime zeigte keine Nerven, holte sich auch den zweiten Satz mit 6:3 und damit den Sieg.

Zverev und Engel spielen am Mittwoch

Damit sind noch zwei deutsche Tennisprofis in Hamburg im Rennen. Am Mittwoch trifft Lokalmatador Alexander Zverev in seiner Heimatstadt (nicht vor 16 Uhr) in der zweiten Runde auf den Franzosen Alexandre Muller. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Spieler, bisher konnte der 28 Jahre alte Olympiasieger alle Duelle gegen Muller gewinnen und gab zudem keinen Satz ab.

Zuvor (nicht vor 13.30 Uhr) trifft der erst 17 Jahre Justin Engel nach seinem Erfolg gegen Routinier Jan-Lennard Struff auf den favorisierten Russen Andrej Rublew.

