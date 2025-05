NDR-Sport HSV verliert Ausnahmetalent Lisa Baum an RB Leipzig Stand: 21.05.2025 12:00 Uhr

Die Fußballerinnen des HSV verlieren ihr größtes Talent. Junioren-Nationalspielerin Lisa Baum wird die Hamburgerinnen trotz des Aufstiegs in die Bundesliga verlassen und zum künftigen Ligarivalen RB Leipzig wechseln.

Am Mittwoch bestätigte der ambitionierte sächsische Club die Verpflichtung der 18-Jährigen, über deren Transfer es an den Vortagen bereits Spekulationen gegeben hatte. Die in Tansania geborene Offensivspielerin unterzeichnete einen Vertrag bis 2028 bei den Leipzigerinnen.

"Lisa Baum ist eine athletische Spielerin mit exzellenter Technik, die nicht nur über großes fußballerisches Talent verfügt, sondern auch die Mentalität besitzt, auf höchstem Niveau zu bestehen. Ihr Instinkt und ihre Spielfreude auf dem Platz machen sie zu einer Spielerin, die künftig den Unterschied ausmachen kann", sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB.

"Möchte hier den nächsten Entwicklungsschritt gehen"

Baum, die das Fußballspielen beim schleswig-holsteinischen Club MTV Ahrensbök begonnen hatte, war in der abgelaufenen Saison eine der auffälligsten Akteurinnen beim HSV. Zum Aufstieg der Hanseatinnen steuerte sie vier Treffer und vier Vorlagen bei. Auch im DFB-Pokal zeigte die Teenagerin starke Leistungen. Am vergangenen Montag war Baum noch mittendrin bei der großen gemeinsamen Aufstiegsparty vom Frauen- und Männerteam in der Hamburger Innenstadt. Zwei Tage später unterschrieb sie bei RB.

"Ich möchte hier meinen nächsten Entwicklungsschritt gehen und bin überzeugt, dass Leipzig dafür der richtige Ort ist. Der Verein bringt alle Voraussetzungen mit, die ich dafür brauche. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung", sagte die 18-Jährige zu ihren Beweggründen.

