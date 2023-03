Eiskunstlauf Deutsche EM-Dritte chancenlos bei Eiskunstlauf-WM Stand: 22.03.2023 10:49 Uhr

Es wird wohl keinen Platz auf dem WM-Treppchen für Hocke und Kunkel geben. Die Eiskunstläufer plagen Rückenprobleme.

Für die EM-Dritten Annika Hocke und Robert Kunkel ist die Hoffnung auf einen Spitzenplatz bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften im japanischen Saitama schon nach dem Kurzprogramm beendet.

"Ich hatte in der Vorbereitung ziemliche Rückenprobleme. Wir sind froh, überhaupt hier zu sein", sagte Hocke nach dem Erreichen des 15. Platzes mit 60,89 Punkten. "Wir hätten gerne an die Leistungen bei der EM angeknüpft. Vielleicht machen wir ja noch ein paar Plätze gut." Hocke konnte nur mit Schmerzmitteln antreten.

Besser lief es für die WM-Debütanten Alissa Jefimowa aus Oberstdorf und ihren Berliner Partner Ruben Blommaert, die mit 65,23 Punkten auf den siebten Rang liefen. "Es war die beste Saisonleistung. Das war ganz okay", sagte er. Die Entscheidung im Paarlauf fällt am Donnerstag (03.00 Uhr MEZ) in der Kür.

Zur Freude der Gastgeber haben die Japaner Riku Miura/Ryuichi Kihara (80,72 Punkte) die Führung am Eröffnungstag der WM übernommen. Zweite wurden die Titelverteidiger Alexa Knierim/Brandon Frazier (USA) vor den Europameistern Sara Conti/Niccolo Macii aus Italien. Das seit Jahren im Paarlauf führende Russland ist wie Belarus wegen des Angriffskriegs in der Ukraine ausgeschlossen.