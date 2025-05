NDR-Sport Wegen Einigung mit Hansa Rostock: Cottbus suspendiert Spieler Stand: 08.05.2025 11:55 Uhr

Energie Cottbus und Hansa Rostock kämpfen am Sonnabend im Duell der Tabellennachbarn um ihre letzte Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz in der 3. Liga. Eine Suspendierung sorgt vor der Partie für Wirbel. Es geht um eine Unterschrift und einen Leistungseinbruch.

Weil Energie-Offensivspieler Maximilian Krauß am Montag und damit fünf Tage vor dem wichtigen Aufeinandertreffen der Clubs im Rostocker Ostseestadion (14 Uhr, live im TV und im Livecenter bei NDR.de) einen Vertrag beim Konkurrenten von der Küste unterschrieben hat, schloss Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz seinen Schützling bis zum Saisonende aus.

"Ich finde den Zeitpunkt respektlos gegenüber Cottbus und den Mitspielern."

— Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz

Wollitz sieht Krauß' Einigung mit Rostock als einen Grund für die zuletzt schwächeren Leistungen des Spielers. "Ich finde den Zeitpunkt Montag respektlos gegenüber dem Arbeitgeber Cottbus und respektlos gegenüber den Mitspielern" begründete Wollitz seine Entscheidung.

In einem persönlichen Gespräch habe ihm Krauß die Vertragsunterschrift bestätigt und verraten, dass er sich schon vor Wochen mit Hansa geeinigt habe. "Das ist absolut legitim und in Ordnung" sagte Wollitz, der sich aber an der Art und Weise der Kommunikation störte.

Sowohl Rostock als auch Cottbus haben noch rechnerische Chancen auf Relegationsplatz drei. Rostock ist vor dem 37. Spieltag Vierter mit 60 Punkten, Cottbus Fünfter mit 59 Punkten. Nur der Sieger der Begegnung am Sonnabend dürfte im Aufstiegsrennen bleiben.

Absichtliche Sperre wegen Geburtstag der Mutter?

Krauß war im Februar vergangenen Jahres nach Cottbus gewechselt. In dieser Saison hatte er mit acht Toren maßgeblichen Anteil daran, dass die Lausitzer lange auf einem direkten Aufstiegsplatz standen. Seit dem 24. Spieltag habe Wollitz aber einen Leistungseinbruch festgestellt, sagte der Trainer. Er gehe davon aus, dass Krauß sich in dieser Zeit für den Wechsel zu Hansa Rostock entschieden habe.

Der Energie-Coach berichtete etwa von Informationen, dass sich Krauß am 24. Spieltag absichtlich seine 5. Gelbe Karte geholt habe. "An dem Wochenende, an dem wir in Stuttgart gespielt haben, soll seine Mutter Geburtstag gehabt haben."

Nach Angaben des Trainers würden Daten den Leistungsabfall belegen. Wollitz: "Beispiel Videoanalyse Haching. Da habe ich zwei Szenen gezeigt, wo der Spieler im Fokus der Situation stand. Wenn jemand zwischen 34 und 35 km/h läuft, aber da nachweislich nur 29 km/h... das sind alles so Themen."

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 10.05.2025 | 14:00 Uhr