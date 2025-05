BR24 Sport Jonas Urbigs ungewisse Zukunft – Ende des Keeper-Höhenflugs? Stand: 08.05.2025 05:16 Uhr

Fast eine halbe Saison lang hütete Jonas Urbig das Tor des FC Bayern München. Der 21-Jährige könnte gleich zwei Meistertitel feiern. Im kommenden Sommer warten allerdings gleich zwei Bankplätze auf ihn, zwischen denen er sich entscheiden muss.

Von Raphael Weiss

Am Wochenende wird der Höhenflug von Jonas Urbig erstmal ein Ende haben. Am Samstag, wenn der FC Bayern in der Münchner Arena gegen Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) antritt, ehe ihm die Meisterschale übergeben wird, wird Urbig wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Manuel Neuer, die ewige Nummer 1 der Münchner, kehrt voraussichtlich nach seiner langen Verletzungspause zurück. Für den jungen Torhüter Urbig beginnt das Leben im Schatten des fünffachen Welttorhüters.

Gewinnt Urbig die Doppelmeisterschaft?

Zumindest einen Vorteil hat dieser Schritt in den Hintergrund für den 21-jährigen Torhüter. Schließlich kann er so am Abend zuvor ganz entspannt das Spiel seines Ex-Vereins 1. FC Köln gegen den 1. FC Nürnberg verfolgen (am Freitag, 9. Mai, ab 18.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport). Den ehemaligen Kollegen wird er dann die Daumen drücken, schließlich kann Urbig etwas erreichen, was vor ihm nur Pasi Rautiainen (Bayern/Bremen) und Frank Hartmann (Bayern/Hannover) geschafft haben: In einer Saison Zweit- und Erstligameister werden.

Urbigs Sommer: Bankplatz bei der Klub-WM oder der U21-EM?

Wie oft Urbig danach noch Schlagzeilen schreibt, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass er sich im Sommer erstmal für einen von zwei Bankplätzen entscheiden muss. Neuer wird beim FC Bayern das Tor während der Klub-WM hüten. Und bei der U21-Europameisterschaft ist dem Freiburger Stammtorwart Noah Atubolu der Stammplatz im DFB-Kader eigentlich sicher.

Urbig hat nun zwei Monate lang Neuer vertreten, nachdem sich dieser beim Champions-League-Duell gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinalhinspiel beim Jubeln die Wade verletzt hatte. Der Youngster, gerade von der Bank des Zweitligisten aus Köln nach München gewechselt, sprang ein, machte seine Sache überwiegend ordentlich. Er leistete sich den einen oder anderen Patzer, wie zuletzt beim 3:3 gegen RB Leipzig, glänzte aber auch immer wieder mit spektakulären Paraden, Ausflügen und guter Spieleröffnung. Urbig sammelte Sonderlob vom Trainer und FC Bayerns Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen – und insgesamt zwölf Einsätze beim Rekordmeister.

Einsatzgarantie in der kommenden Saison beim FC Bayern

So viele Einsätze wird Urbig in etwa auch in der kommenden Saison haben, das wurde ihm vor seinem Wechsel an die Isar zugesichert und – anders als noch bei Alexander Nübel – von Neuer persönlich abgenickt. Der junge Rheinländer hat sich in der Torwarthierarchie des Rekordmeisters schnell nach oben gearbeitet und ist nun eindeutig die Nummer 2. Urbig wird in der womöglich letzten Saison von Neuer beim FC Bayern die Gelegenheit haben, für sich als Nachfolger zu werben.

Viele Fragezeichen für Urbigs Zukunft

Ob diese Gelegenheiten reichen, um Verantwortliche und Trainer von sich zu überzeugen? Ob sie nicht doch lieber einen erfahreneren Torhüter wie Nübel oder den Belgier Bart Verbruggen, von dem FCB-Trainer Vincent Kompany viel halten soll, verpflichten wollen? Oder ob Neuer auch mit 40 Jahren noch nicht an ein Karriereende denkt? Mit diesen Ungewissheiten muss Urbig nun umgehen können, ebenso mit der schwierigen Aufgabe, bei sporadischen Einsätzen ohne Rhythmus zu performen.

Zunächst aber möchte er die Meisterschale zum ersten Mal in seiner Karriere in die Höhe stemmen – und vielleicht einen zweiten Titel mit seinem ehemaligen Arbeitgeber feiern. Und dann muss er sich entscheiden, ob er im Sommer in die USA reist oder in die Slowakei, um sich dort auf die Ersatzbank zu setzen. Hochklassigen Fußball wird er an beiden Orten zu sehen bekommen.

Im Video: Die Highlights der Partie RB Leipzig - FC Bayern München

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Heute im Stadion 10.05.2025 - 18:30 Uhr