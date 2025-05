BR24 Sport Im dritten Anlauf: Haching verliert Ärger-Spiel gegen Rostock Stand: 07.05.2025 22:19 Uhr

Das Nachholspiel in der 3. Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Hansa Rostock endet am Mittwochabend in einer 0:2-Niederlage. Dass die Partie überhaupt stattfinden konnte, ist nach dem Hin und Her der einzige Erfolg aus Hachinger Sicht.

Von BR24Sport

Es war eine Partie mit Vorgeschichte, mit mehreren Anläufen und viel Gesprächsgehalt. Doch am Ende ging das Drittliga-Spiel zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Hansa Rostock dann schlussendlich doch problemlos über die Bühne - und das im Sportpark, der im Laufe der Saison mit seinem unvollständigen Sicherheitskonzept Schlagzeilen machte.

Am Mittwochabend aber konnte der Sport im Mittelpunkt stehen: Der Aufstiegsaspirant Hansa Rostock bezwang die Hachinger Absteiger mit einem erwartbaren 2:0 (1:0), für die Tore sorgten Sigurd Haugen (3.). und Nils Fröling (74.), auf der Tribüne blieb es ruhig.

Mit dem 0:2 kamen die Hausherren noch glimpflich davon, schon in der dritten Minute schockte die Kogge die Oberbayern: Haugen hatte viel zu viel Platz und musste den Ball von Jan Mejdr nur mehr zentral einschieben (1:0). Die Oberbayern standen trotz des frühen Weckrufs tief und hatten alle Mühe, die vielen Angriffe zu abzuwehren.

Haugens Fabel-Fallrückzieher segelt übers Tor

Selbiges Bild in Durchgang zwei: Mehrmals hatten die Gäste von der Ostsee das 2:0 auf dem Fuß, doch mal war Hachings Johannes Geis zur Stelle, mal hielt Keeper Kai Eisele und mal segelte der Tor-des-Monats-verdächtige Fallrückzieher von Haugen einen halben Meter über den Kasten hinweg.

Erst Fröling gelang das überfällige zweite Tor: Aus 16 Metern schoss er den Ball stramm ins kurze Eck. Eisele war chancenlos. Am Ende trennten sich der Absteiger und der Aufstiegs-Aspirant also mit einem wenig überraschenden 0:2.

Für Hansa war es ein wichtiger Pflichtsieg. Mit den drei Punkten setzen sie den 1. FC Saarbrücken im Aufstiegsrennen nochmal unter Druck. Für die Hachinger hingegen ist der Abstieg ohnehin schon besiegelt. Der einzige Erfolg aus oberbayerischer Sicht ist am Mittwochabend wohl, dass das Spiel ohne Probleme und Unterbrechungen nach Plan im Sportpark stattfinden konnte.

Partie musste zwei Mal verschoben werden

Das ursprünglich für den 2. März angesetzte Spiel musste nämlich zwei Mal verschoben werden. Erst galt das Sicherheitskonzept des Sportparks als unzureichend. Der DFB legte als neuen Termin daraufhin den 29. April fest.

Weil aber Hansa dann drei Auswärtspartien innerhalb von fünf Tagen bestreiten hätte müssen und nur zwei Tage später das Halbfinale des Landespokals beim FC Schönberg anstand, wehrten sich die Rostocker gegen den Termin. Es kam zu einem Tauziehen zwischen Hansa Rostock und dem DFB: Hansa legte Einspruch ein, der DFB lehnte ab, Hansa kündigte an, vor das Schiedsgericht zu ziehen.

Quelle: BR24Sport 07.05.2025 - 18:30 Uhr