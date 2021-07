Ein Monat Europameisterschaft ist vorbei. Am 11. Juni eröffneten die Türkei und Italien die EURO, und schon da deutete sich an, dass es ein Turnier wird, das vom Offensivfußball geprägt wird. Die Italiener, sonst bekannt für ihren Catenaccio-Stil, schossen beim 3:0-Sieg erstmals in ihrer EM -Geschichte in einem Spiel drei Tore. Und dazu waren es auch noch herausgespielte Treffer. Der Start eines sehr unterhaltsamen Trends des Turniers.

32 Tore mehr als 2016

Denn die EM war eine Ode an den Offensivfußball. Nie sind ansatzweise so viele Tore bei einem Europa-Turnier gefallen (142), der Toreschnitt von 2,8 Treffern pro Spiel war auch seit Einführung der Gruppenphase 1980 nie so hoch. Vor fünf Jahren fielen bei der EM 2016 in Frankreich bei der gleichen Anzahl an Spielen ganze 34 Tore weniger.