Newsblog 2. Bundesliga News-Blog zum HSV: Ziehen die Frauen jetzt mit den Männern gleich? Stand: 11.05.2025 11:24 Uhr

Erlösung nach sieben Jahren, der HSV ist wieder Bundesligist und feiert! Die HSV-Frauen können heute ebenfalls aufsteigen. Der NDR News-Blog zum Saisonendspurt in der 2. Liga.

Freude, Glück und Anerkennung nach dem HSV-Aufstieg

Weil's so schön war - Stimmen zum HSV-Aufstieg vom späten Samstagabend.

Volles Haus - Not macht erfinderisch

Kein Plätzchen mehr frei an Platz 6 - die Fans sind aber erfinderisch, dann tun es eben die Treppen.

Anpfiff! Es geht los

Nun gilt es für den HSV - zum zweiten Mal an diesem Wochenende.

HSV-Spielerinnen bilden einen Kreis

Volles Haus auf Platz 6

Gleich geht's los! Volles Haus auf Platz 6 am Volksparkstadion. Auch Emma ist als Fan dabei - ihre Erzieherin war früher HSV-Kapitänin Sarah Stöckmann.

Ein Mann und seine Tochter mit HSV-Fanschal und HSV-Fahne.

HSV-Trainer Bolz: "Wissen, was wir heute gewinnen können"

Für Marwin Bolz ist die Partie gegen SC Freiburg II das letzte Heimspiel als HSV-Trainer. "Wir wollen viel Energie auf den Platz bringen und mit viel Überzeugung spielen, um alles auf unsere Seite zu ziehen. Bei den Spielerinnen spüre ich die Überzeugung. Sie wissen, was wir heute gewinnen können."

Mitgehangen, mitgefangen: Die Leiden der Fans haben ein Ende

HSV-Fans haben in den vergangenen Jahren viel mit ihrem Verein gelitten: Der Aufstieg ist eine Befreiung und ein ungewohntes Glücksgefühl, wie für unseren Autor Tobias Knaack.

So steigen die HSV-Frauen heute auf

Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Fußballerinnen des HSV vier Punkte Vorsprung auf den SV Meppen. Ein Sieg heute (11 Uhr) gegen den SC Freiburg II würde also den Aufstieg in die Bundesliga besiegeln - unabhängig vom Resultat der (gleichzeitigen) Partie der Meppenerinnen bei Eintracht Frankfurt II. Sollten die Emsländerinnen nicht gewinnen, reicht dem Team von Trainer Marwin Bolz bereits ein Remis - selbst bei einer eigenen Niederlage wäre der HSV praktisch aufgestiegen, weil er eine um 17 Treffer deutlich bessere Tordifferenz hat.

Schwerverletzte bei der Aufstiegsparty

Nach dem Aufstieg wurde eine Person lebensbedrohlich und weitere 19 Menschen schwer verletzt. Auf der Reeperbahn kippte die Stimmung kurzzeitig, die Polizei räumte die Straße.

Bundesliga! HSV-Männer dabei, ziehen die Frauen gleich?

Der HSV ist wieder Bundesligist, nach sieben Jahren Zweite Liga. Die Aufstiegsparty im Volksparkstadion und in Hamburg war wild. Nächster Partystop: Platz sechs am Volksparkstadion. Dort können heute die HSV-Frauen gegen Freiburg II den Doppel-Bundesliga-Aufstieg perfekt machen.

Die gesammelten HSV-Männer-Werke:

Doch nicht Schluss - Ein Autokorso geht noch

Jetzt mal Schluss mit lustig auf der Reeperbahn

Freund und Helfer, auch bei Aufstiegsfeiern: Die Polizei räumt die Reeperbahn.

Was vom Tage übrig blieb - das gerupfte Volksparkstadion

"Ach, ist der Rasen nicht mehr schön grün..." Hoffentlich macht der Letzte das Licht aus.

Das gerupfte Volksparkstadion

NDR Sportchef Gerd Gottlob kommentiert den HSV-Aufstieg

Die schönsten Tore der HSV-Saison

PK-Partycrasher! Polzin pudelnass

Obligatorisch, aber immer wieder schön: PK-Sturm samt Bierdusche für den HSV-Trainer.

Wenn du einfach nur nach Hause willst, aber der HSV aufsteigt...

Bilder sagen manchmal mehr als 1.000 Worte

"Die Stunden, die Sekunden, die Biere..." HSV-Retro-Jubel de luxe

Es ist angerichtet: Aufstiegs-Trophäe to go

Ein Stück Rasen, die manchem die Welt bedeuten...

Ein Teil vom Rasen im Volksparkstadion

Erster Bürgermeister Tschentscher gratuliert dem Dino

Peter Tschentscher (SPD) gratuliert dem HSV zum Aufstieg: "Der Dino ist zurück! Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und viel Erfolg in der 1. Fußball-Bundesliga".

Kuntz würdigt die HSV-Fans: "Macht mich sehr glücklich"

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz: "Wir waren schon ein bisschen verunsichert nach dem 0:1 und die Fans haben extremst geholfen, dass die Mannschaft wieder Mut gefunden hat. Das hat sich wie ein roter Faden durch die Saison gezogen. Ich habe eine extrem große Einheit zwischen Hamburg und dem HSV erleben dürfen. Das macht mich sehr glücklich."

Aufstiegs-Urschrei: Wenn das Interview warten muss

Heuer Fernandes: "Bin so unglaublich stolz"

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes zum Aufstieg: "Wir sind so unglaublich stolz über die Art und Weise, wie wir das erreicht haben. Der Weg dahin war so schwer und deswegen bin ich einfach stolz auf jeden Einzelnen."

HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes feiert den Aufstieg.

"Pure Glücksgefühle. Ich bin einfach froh, dass ich diesen Moment mit allen, die hier sind, erleben darf. Das haben wir uns verdient heute."

— Daniel Heuer Fernandes

Klappern gehört zum Geschäft: HSV-Party auf dem Kiez

Auf der Reeperbahn geht nichts mehr, die HSV-Aufstiegsparty hat auch die sündigste Meile der Welt erreicht.

Polzin: Der HSV ist wieder da

HSV-Trainer Merlin Polzin überglücklich im NDR Interview: "Wir sind da, wo wir hinwollen. Wir haben alles gegeben, wir haben so viel harte Arbeit reingesteckt, alle, die Mannschaft, der Staff, die Trainer. Genau für diesen Moment, für die Leute und für alle beim HSV sind wir wieder da. Ich glaube heute und die nächsten zwei Wochen gibt es kein Ende mehr." Der Vertrag des Coaches verlängert sich durch den Aufstieg automatisch.

Pärchenbildung: Wenn der Dino mit dem Zauberer...

"So von Dino zu Zauberer: Haste gute gemacht!"

HSV-Trainer Merlin Polzin feiert den Aufstieg.

Schanze auch stabil

Einige Verletzte im Volksparkstadion

Beim Platzsturm und den Feierlichkeiten im Innenraum haben sich einige Personen verletzt, die von Sanitätern behandeln werden mussten und zum Teil auch ins Krankenhaus gebracht wurden. Nach NDR Informationen geht die Feuerwehr aktuell von 25 Verletzten aus.

Hamburg feiert, auch am Schulterblatt

In den Farben getrennt, in der Sache vereint

Daniel Heuer Fernandes mittendrin statt nur dabei.

HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes inmitten von Fans

HSV-torisch... Der Platzsturm im Volksparkstadion

HSV-Team auf dem Dach - Glatzel hat das Mikro

Die Mannschaft hat sich auf das Dach der Ersatzbank "gerettet"- ihnen zu Füßen Tausende Fans, die ausgelassen feiern. Robert Glatzel hat das Mikro und heizt der Menge ein.

Merlin Polzin, der Aufstiegs-Trainer!

Was zig HSV-Trainer vor ihm nicht geschafft haben, hat Merlin Polzin vollbracht - die Rückkehr in die Bundesliga. Der Aufstiegs-Trainer im Porträt:

Aufstieg! HSV-Ekstase im Volksparkstadion

"Aus, aus, das Spiel ist aus!" Der HSV ist wieder Bundesligist! Was für ein Wahnsinn im Volksparkstadion. Mit einem fulminanten 6:1-Sieg gegen Ulm haben die Hamburger den Aufstieg perfekt gemacht. Zurück in der Ersten Liga nach sieben Jahren Zweite Liga: Im Volksparkstadion herrscht jetzt Ausnahmezustand.

Freud und Lied liegen oft nah beieinander. Für Ulm bedeutet die Niederlage der Abstieg in die Dritte Liga.

6:1! Fans stehen schon an den Eckfahnen

Es wird kein Halten geben. Die HSV-Fans sind schon im Innenraum, aber bleiben hinter einer Bande.

Stadionsprecher würdigt Ulm und ruft zur Zurückhaltung auf

Der Aufstieg ist gleich geschafft. Der Stadionsprecher macht es schlau und würdigt schon kurz vor Abpfiff den SSV Ulm, für den es in die Dritte Liga gehen wird. Das Stadion applaudiert. Danach ruft er die HSV-Fans dazu auf, den Platz nicht zu früh in Beschlag zu nehmen.

5:1! Die HSV-Fans feiern

Ja, nein, doch, vielleicht... Werder-Fans schauen den HSV

Fan-Euphorie 2.0 im Volksparkstadion

Bereit, wenn Sie es sind...

HSV-Fan mit einem Transparent mit der Aufschrift "1. Liga wir kommen"

Die wissen, wie es geht: Aufstiege klar machen brauchten Horst Hrubesch (l.) und Jimmy Hartwig nicht, sie haben zu ihrer Zeit Titel für den HSV geholt. Aber "Zweitliga-Meister" wäre ja was...

Horst Hrubesch (Direktor Nachwuchs, HSV) und HSV-Legende Jimmy Hartwig

Hut ab! Stimmung am Stadion ausgelassen

Reporter Thorsten Vorbau ist für den NDR am Volksparkstadion. Und er hat den HSV-Fan mit dem wahrscheinlich größten Hut auf gefunden...

"Werden heute aufsteigen" - HSV-Fans heiß wie Frittenfett

"Olé, olé, HSV" - Gänsehaut-Ankunft des HSV-Teams

Versuchen kann man es ja mal...

Der eindeutige Befund: Dat wird eng...

Ein Fan sucht eine Karte für das HSV-Spiel gegen Ulm.

Andrang riesig - Volksparkstadion früher geöffnet

Die HSV-Fans sind wirklich heiß wie Frittenfett. Rund ums Stadion ist bereits die Hölle los. Eigentlich sollte der Volkspark erst um 18.30 Uhr seine Tore öffnen, doch die Fans durften früher rein. Wie angesagt sind fast alle in blau unterwegs.

HSV-Fans am Volksparkstadion

Heiko Westermann, Dennis Diekmeier oder auch Rafael van der Vaart: Zahlreiche Ex-HSV-Profis drücken dem Team heute die Daumen. Club-Präsident Marcell Jansen, der mit einigen noch selbst auf dem Platz gestanden hat, veröffentlichte ein Video mit Grußbotschaften der HSV-Legenden, die an den Aufstieg glauben.

"Moin Männer, viel Erfolg gegen Ulm. Zeigt allen, wie gut ihr seid und führt den HSV zurück in die Erste Liga. Liebe Grüße aus Barcelona."

— Heiko Westermann

"Ich habe ein paar Spiele gesehen und Gänsehaut pur, wie ihr das macht. Kämpft bis zur letzten Minute. Ihr werdet es packen und genießt es, nur der HSV!"

— Rafael van der Vaart

Zum Post bei Instagram

HSV-Fanclub Waterkant in Form

"Wir sind, wir sind, wir sind der HSV" und auf dem Weg zum Volksparkstadion.

Polizei-Einsatz am U-Bahnhof Jungfernstieg

Bei einem Polizeieinsatz mussten mehrere 100 Fahrgäste, darunter auch viele Fußballfans, aus dem U-Bahnhof Jungfernstieg evakuiert werden. Sieben Menschen klagten über Atemwegsreizungen. Ein Mensch kam ins Krankenhaus. Unbekannte hatten im Bahnhof Reizgas versprüht.

HSV-Fans am U-Bahnhof Jungfernstieg

Heute HSVer... Tschentscher mit der Raute auf der Brust

Vielleicht hat er die Raute nicht unbedingt im Herzen, aber heute auf jeden Fall auf der Brust: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wünscht beiden HSV-Teams, Männern und Frauen, viel Erfolg für den möglichen Doppel-Aufstieg an diesem Wochenende - stilecht im HSV-Trikot.

"Ich würde mich freuen, wenn Hamburg künftig mit zwei Vereinen und drei Teams in der höchsten Spielklasse des deutschen Fußballs vertreten ist", schrieb Tschentscher bei Instagram und holte damit - ganz Politik-Profi - auch den FC St. Pauli mit ins Boot.

Zum Post bei Instagram

Glatzel und Co. machen Autogrammjäger glücklich

Selfies, Autogramme, ein kurzer Plausch: Robert Glatzel und Co. geben sich vor dem Teamhotel Élysée am Nachmittag entspannt und saugen die Fan-Liebe auf. In rund vier Stunden wird's ernst, dann ertönt der Anpfiff im Volksparkstadion gegen Ulm zum ersten Aufstiegsmatchball für den HSV.

HSV-Spieler Robert Glatzel schreibt Autogramme vor dem Teamhotel in Hamburg.

Die Fans rüsten sich

Die Fanclubs des HSV haben dazu aufgerufen, dass heute alle in blau gekleidet ins Volksparkstadion kommen sollen. Vor dem Fanshop des Clubs in der Innenstadt sieht es so aus, als wenn einige bei der Garderobe noch etwas nachlegen wollen...

Andrang vor dem Fanshop: Viele HSV-Anhänger wollen sich nochmal mit Fan-Utensilien eindecken.

Enden tausende Tage der HSV-Zweitklassigkeit für Frauen und Männer?

Rechnen wollen sie beim HSV heute ja eigentlich nicht, sondern ein Fußballspiel gewinnen - und damit aufsteigen. Ein wenig leichte Mathematik haben wir dann aber doch, denn es hat jemand den Rechenschieber rausgeholt und ermittelt, dass die Männer des HSV seit 2.556 Tagen zweitklassig sind. Für die Frauen, die am Sonntag gegen den SC Freiburg II den Aufstieg perfekt machen können (11 Uhr), sind es sogar 4.732 Tage.

Harte Jahre in der 2. Liga - ein Blick zurück

Bevor heute der Blick vorausgeht, sei auch noch einer zurück erlaubt. Denn sollte den Hamburgern heute der Aufstieg gelingen, würde auch die mittlerweile sieben Jahre währende fußballerische Zweitklassigkeit bald ein Ende haben. Es wäre ein Stück weit das Happy End nach einem langen Weg und vielen gescheiterten Anläufen, in die Bundesliga zurückzukehren. Ein Rückblick auf die bislang harten Jahre der "Rothosen" in der 2. Liga.

2018, das Jahr, in dem der HSV das bislang letzte Mal in der Bundesliga gespielt hat, das war - die Älteren werden sich erinnern - übrigens das Jahr, in dem:



Angela Merkel ihre vierte Amtszeit antrat und erneut eine Große Koalition aus CDU und SPD anführte und einige Monate später ihren Verzicht auf den CDU-Vorsitz erklärte. Ihre Nachfolgerin: Annegret Kramp-Karrenbauer;

Donald Trump noch in seiner ersten Amtszeit Präsident der USA war;

als der britische Prinz Harry die Schauspielerin Meghan Markle pompös heiratete;

als Astronaut Alexander Gerst zur Internationalen Raumstation ISS abhob;

als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland als Titelverteidiger schon in der Gruppenphase scheiterte;

als der WDR ankündigte, die TV-Serie "Lindenstraße" im März 2020 einzustellen.

HSV-Frauen mit "viel Energie" zum Aufstieg?

Die HSV-Männer wollen am Samstagabend den Bundesliga-Aufstieg eintüten, die HSV-Frauen könnten am Sonntag (11 Uhr) nachziehen. Mit einem Heimsieg am vorletzten Spieltag gegen den SC Freiburg II wäre der Sprung in die Erste Liga perfekt. Gewinnt der SV Meppen zeitgleich nicht gegen Eintracht Frankfurt II, würde auch ein Punkt oder sogar eine Niederlage reichen.

Daran will Marwin Bolz aber nicht denken. "Erst mal wollen wir zusehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen", sagte der HSV-Trainer. "Wir wollen wir auch die Freude und die Lockerheit behalten, um mit ganz viel Punch und Energie ins Spiel gehen zu können."

Bayern-Coach Kompany drückt Ex-Club HSV die Daumen

Vincent Kompany drückt seinem früheren Club Hamburger SV vor der möglichen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga die Daumen. "Ich fliege gerne zweimal nach Hamburg nächste Saison", sagte der Trainer des deutschen Meisters FC Bayern München. "Ich fühle mich wohl und liebe München, aber Hamburg war auch eine tolle Stadt", schwärmte der 39-Jährige, der den Zweitligisten HSV noch verfolge. Zwischen Juli 2006 und August 2008 war der Belgier bei den Hanseaten unter Vertrag.

Bayern-Trainer Vincent Kompany spielte zwei Jahre für den HSV.

Gesperrter Vuskovic unterstützt seine HSV-Teamkollegen

Mario Vuskovic ist wegen seines Dopingsvergehen gesperrt, seine Teamkollegen vor dem möglichen letzten Schritt zur Bundesliga-Rückkehr zu unterstützen, lässt sich der Kroate allerdings nicht nehmen. Am Donnerstagabend traf sich der Verteidiger mit Jonas Meffert, Ludovit Reis und Robert Glatzel in einem Restaurant in Hamburg und postete davon ein Bild bei Instagram:

Zum Post bei Instagram

So wollen die HSV-Frauen auch am Sonntag feiern

Die Frauen des Hamburger SV haben am Sonntag im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg die Chance, mit einem Sieg in die Bundesliga aufzusteigen (11 Uhr). Am vergangenen Wochenende gelang mit dem Erfolg beim bereits aufgestiegenen 1. FC Nürnberg ein großer Schritt, der ausgelassen gefeiert wurde. Der am Saisonende scheidende Trainer Marwin Bolz sagt: "Wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch." Dann dürfte es noch ausgelassenere Bilder zu sehen geben als diese ...

Quelle: Julian Krüger/HSV

"Willkommen zu Hause" - Abschlach hat den Aufstiegssong

Mit einem Sieg am Samstagabend gegen Ulm wäre der HSV nach sieben Jahren Leidenszeit in der 2. Liga wieder Bundesligist - die Hamburger Band Abschlach hat den Aufstiegssong schon fast ebenso lange in der Schublade. Nun soll "Willkommen zu Hause" endlich zur Aufführung kommen.

