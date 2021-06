Es dauerte am Mittwoch ganze 32 Sekunden, bis die portugiesische Nationalelf erstmals ihre Offensivpower unter Beweis stellte. Nach einem Doppelpass von Nuno Mendes und Diogo Jota erhielt Cristiano Ronaldo die Kugel und marschierte alleine in Richtung israelisches Tor. Der mehrmalige Weltfußballer ließ die Chance zur frühen Führung zwar liegen und vergab auch im weiteren Verlauf des 4:0-Siegs ungewöhnlich viele Möglichkeiten. Wie stark Portugal trotz mangelnder Effizienz im Spiel nach vorne ist, bewies diese erste Minute der EM-Generalprobe gegen Israel aber genauso eindrucksvoll wie die 89 folgenden. Die DFB-Elf sollte gewarnt sein.

Nun sollte so ein Sieg in einem Testspiel nie unter- oder überbewertet werden. Alleine ein Blick auf das Personal der Iberer zeigt aber, dass der Europameister von 2016 auch in diesem Sommer eine gute Rolle spielen kann. Mit Ruben Dias, Joao Cancelo und Bernardo Silva standen gegen Israel gleich drei aktuelle Champions-League-Finalisten in der Startelf. Dass im Gegenzug 127-Millionen-Euro-Mann Joao Felix und Dortmunds Linksverteidiger Raphael Guerreiro nur auf der Tribüne saßen und auch 28-Tore-Stürmer André Silva von Eintracht Frankfurt erst einmal auf der Bank Platz nehmen musste, verdeutlicht das Überangebot an Topspielern.

Ronaldo sucht noch seine Form

Der Kader der Portugiesen, die am 19. Juni (18 Uhr) im zweiten Gruppenspiel auf die deutsche Nationalmannschaft treffen, ist gespickt mit Profis von internationalen Top-Klubs und vor allem in der Offensive nur sehr schwer auszurechnen. Gegen Israel trieben zunächst Ronaldo, Bernardo Silva, Liverpools Jota und Bruno Fernandes von Manchester United ihr Unwesen im Angriff und bedienten sich dabei an allem, was der Offensiv-Werkzeugkasten hergab: lange Bälle und klatschen lassen, Flanken und Kopfbälle, Eins-gegen-Eins-Duelle, Pressing mit schnellem Umschalten und zur Not auch Fernschüsse. Kurzum: Nach vorne geht alles.