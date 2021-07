EURO 2020 - das politisch aufgeladene Turnier

Ceferin sagte in der Zeitung "Die Welt": " Sie wissen ganz genau, dass die UEFA keine homophobe Organisation ist. Und ich persönlich bin es natürlich auch nicht. Das haben wir oft genug gezeigt. Aber wir wollen bei populistischen Aktionen nicht benutzt werden. " Am Tag des Spiels kleidete die UEFA ihr Logo in sozialen Netzwerken und auf ihrer Internetseite in Regenbogenfarben. Sie nannte das gerade in München aus politischen Gründen verbotene Symbol selbst ausdrücklich "nicht politisch" - alleine der Antrag aus dem Münchner Stadtrat sei es gewesen. Der Regenbogen prägte das Turnier von nun an.