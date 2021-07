Wer wird Europameister? - das sagen die Daten

Defensive Zweikämpfe

Es geht darum, die wichtigen Zweikämpfe zu gewinnen, heißt es gerne von Trainern. Den gegnerischen Mittelstürmer am Strafraum zu stoppen, bringt gewiss mehr als ein Duell an der Mittellinie für sich zu entscheiden, dann aber allein gegen zwei Verteidiger zu sein. Daher beschränkt sich die nächste Kategorie nur auf die Zweikämpfe, bei dem der Gegner am Ball ist. Überraschend liegen hier die Spanier vorn, die Italiener bekommen nur einen Punkt.