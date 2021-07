Blick auf Italien

Es besteht auf der Insel nun die Hoffnung, dass das Trauma der jahrzehntelangen Erfolglosigkeit mit dem EM -Triumph enden könnte. In einem Land, das für sich in Anspruch nimmt, mit der Premier League über die beste Liga der Welt zu verfügen. Es ist das erste Europameisterschafts-Finale überhaupt für diese so stolze Fußball-Nation.

"Wir wissen, was der Fußball diesem Land bedeutet" , sagte Sterling: "Wir werden jetzt ein bisschen feiern und uns dann auf Italien konzentrieren." Und auch England-Kapitän Harry Kane blickt lieber in die Zukunft. "Unglaublich, wir bestreiten ein Endspiel, und das auch noch zu Hause. Was für ein Gefühl" , sagte Harry Kane, der mit seinem insgesamt zehnten EM -Tor den alten Rekord der britischen Sturm-Ikone Gary Lineker eingestellt hat.

Nun also Italien. Gegen die "Squadra Azzurra" konnten die Engländer bei insgesamt fünf Aufeinandertreffen bei EM und WM nie gewinnen. "Wir wissen, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, aber wir hatten bis jetzt ein großartiges Turnier" , sagte Kane: " Es ist nur noch dieses eine Heimspiel, und wir können es kaum erwarten."

Stand: 08.07.2021, 07:39