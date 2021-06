Die Schweiz hat mit einem 8:7 nach Elfmeterschießen Weltmeister Frankreich aus dem EM-Rennen befördert. Held des Abends war Gladbachs Keeper Yann Sommer.

Nach 120 Minuten stand es im Achtelfinale 3:3. Die 23.894 Zuschauer in Bukarest erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Vor der Pause führte der Außenseiter durch den Ex-Frankfurter Haris Seferovic (15.) gegen lethargische Franzosen verdient. Bei einem Foulelfmeter von Ricardo Rodriguez (55.) war das 2:0 möglich: Rodriguez scheiterte an Keeper Hugo Lloris - das war das Startsignal für die "Equipe Tricolore", die nun plötzlich entfesselt aufspielte.

Schweizer Nico Elvedi im Duell mit Frankreichs Kylian Mbappe

Mittelstürmer Karim Benzema, der nach sechs Jahren sein Comeback im Nationalteam feiert (57./59.,) und Paul Pogba (75.) brachten den Weltmeister scheinbar uneinholbar in Front. Aber wie schon im ersten Achtelfinale am Montag (28.06.2021) zwischen Spanien und Kroatien (5:3 n.V.) kam der Underdog doch noch zum 3:3. Erneut Seferovic (81.) und Mario Gavranovic (90.) ließen die Elf von Trainer Vladimir Petkovic jubeln. Admir Mehmedi (90.+4) und Kingsley Coman (90.+4) hatten für beide Mannschaften sogar noch den Siegtreffer vor Augen. Coman scheiterte an der Latte.

In der Verlängerung rettete Gladbachs Torwart Yann Sommer, der mit seinem 65. Länderspiel zum Schweizer Rekord-Torwart wurde, das Remis, als er reaktionschnell gegen Benjamin Pavard klärte (95.). Genau wie zwei Minuten vor dem Ende bei einem Kopfball von Oliver Giroud. Im Elfmeterschießen hatte dann die Schweiz das bessere Ende für sich. Sommer hielt gegen Kylian Mbappé. Die Schweiz trifft in der Runde der letzten Acht am Freitag (02.07.2021) auf Mitfavorit Spanien. Anpfiff in St. Petersburg ist um 18.00 Uhr.

Stand: 28.06.2021, 23:47