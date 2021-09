Maurizio Sarri als Notlösung für Lazio

Sarri dagegen kam durch die Hintertür in die Stadt, die Begrüßung fiel eher kühl aus. In der Sommerpause war Lazio der bei Mannschaft und Fans überaus beliebte Simone Inzaghi abhanden gekommen, der Erfolgstrainer wechselte über Nacht zu Meister Inter Mailand. Vereinspräsident und Sportdirektor mussten schauen, was auf dem Trainermarkt übrig geblieben war – und entschieden sich für Sarri.

Der war zuvor als eigentlich schon sicherer neuer Coach beim Lokalrivalen AS Rom gehandelt worden, bevor dort in einem Überraschungscoup Mourinho verpflichtet wirde. Bei der Lazio-Anhängerschaft blieb der schale Nachgeschmack, einen Trainer zu bekommen, der es nicht geschafft hat, bei der Konkurrenz unterzukommen. Grundsätzlich ist Sarri eine in Italien positiv besetzte Trainermarke – seit er aus dem SC Neapel einen Meisterschaftsanwärter gemacht hat.

Mit einem Fußball, der nicht darauf ausgerichtet war, ein Tor weniger zu kassieren, sondern ein Tor mehr zu erzielen. Dieser in Italien bis dato ungewöhnliche Fußballstil brachte den leidenschaftlichen Zigaretten- und Zigarrenraucher nach seiner Zeit in Neapel erst auf die Bank des FC Chelsea und dann auf die von Juventus. Trotz Titelgewinnen in London und Turin musste Mau jeweils vorzeitig gehen, was auch seiner mitunter kauzigen Art geschuldet war.