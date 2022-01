Afrika-Cup: Kamerun und Außenseiter Gambia im Viertelfinale

Die Komoren, ein kleiner Inselstaat zwischen Ost-Afrika und Madagaskar, mussten mit einem Feldspieler im Tor spielen, nachdem alle etatmäßigen Keeper entweder verletzt oder positiv auf das Corona-Virus getestet waren. Der Underdog spielte von Beginn an gut mit, verlor aber seinen Kapitän Jimmy Abdou gleich in der siebten Minute mit einer Roten Karte nach einem rüden Foul. Karl Toko Ekambi schoss nach einer knappen halben Stunde die Gastgeber in Front, Vincent Aboubakar erhöhte spät auf 2:0.

Und dann begann noch einmal das große Zittern bei den "unzähmbaren Löwen": Youssouf M'Changama verwandelte einen Freistoß in der 81. Minute sehenswert ins linke Kreuzeck. In der Folge aber brachten die Kameruner den Sieg über die Zeit.