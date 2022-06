Dennoch blieb nur ein Punkt in einem der " Freundschaftsspiele, die in einem Turniermodus verpackt sind ", wie Thomas Müller die Nations League beschrieb. Zwölf Spiele bestritt die deutsche Nationalmannschaft nun insgesamt in dem noch jungen Wettbewerb. Davon gewann sie nur zwei, zu Hause und auswärts gegen die Ukraine.

Hinweis auf mangelnde Qualität im DFB-Team