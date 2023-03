Weiteres Spiel in Nürnberg DFB-Frauen testen gegen die Niederlande Stand: 06.03.2023 12:34 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet in der Vorbereitung auf die Frauen-WM einen Test in den Niederlanden. Der Gegner für ein Heimspiel kurz danach ist noch offen.

Am Karfreitag (07.04.2023) steht für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Partie in den Niederlanden an. Sie wird im Stadion von Fortuna Sittard ausgetragen werden. " Die Niederlande ist nach Schweden ein weiterer Hochkaräter auf dem Weg Richtung WM ", sagte Voss-Tecklenburg in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Am 11. April wird es in Nürnberg einen weiteren Test gegen " einen hochkarätigen Gegner " geben, so der DFB. Allerdings stehen weder Gegner noch Anstoßzeit bislang fest.

WM in Australien und Neuseeland

Die Frauen-WM wird vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland ausgetragen. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.