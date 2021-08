FIFA ändert Kalender - Südamerikaner mit mehr Freigabetagen

Im September und Oktober 2021 darf die südamerikanische Konföderation CONMEBOL in den beiden vorgesehenen Zeitfenstern für die Qualifikation für die WM 2022 in Katar je ein zusätzliches Spiel austragen. Dafür fügte die FIFA zwei zusätzliche Freigabetage in den Kalender ein.

Die Änderung wurde nötig, weil die Qualifikationsspiele, die im März stattfinden sollten, wegen der Pandemie verschoben werden mussten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Ausreichende Ruhe- und Vorbereitungszeit"

"Durch die Hinzunahme von zwei zusätzlichen Tagen wird eine ausreichende Ruhe- und Vorbereitungszeit zwischen den Spielen gewährleistet, die den längeren Reiseentfernungen nach und innerhalb Südamerikas Rechnung trägt. So wird das Wohlergehen der Spieler gewährleistet, indem die negativen Folgen dieses intensiveren Zeitplans gemildert werden, während gleichzeitig ein fairer Wettbewerb sowie eine schnellere Rückkehr der beteiligten Spieler zu ihren Vereinen sichergestellt wird" , heißt es in einer Mitteilung der FIFA.

sid | Stand: 07.08.2021, 08:16