FIFA WM 2022 Blickrichtung EM 2024 in Deutschland - Southgate bliebt englischer Teammanager Stand: 18.12.2022 12:26 Uhr

Nach dem Ausscheiden der englischen Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale bleibt Gareth Southgate ihr Teammanager. Der Blick geht schon in Richtung EM 2024 in Deutschland.

Dass Southgate englischer Teammanager bleibt, bestätigte der Verband FA am Sonntag (18.12.2022). Demnach peilt der 52-Jährige den Titel bei der EM 2024 in Deutschland an. Southgates Vertrag läuft ohnehin noch zwei Jahre.

FIFA WM 2022 England steht trotz Elfer-Frust vor rosiger Zukunft England scheitert gegen Frankreich wieder einmal frühzeitig und wieder einmal vom Punkt. Die Leistung des Teams und die Fülle an Talenten lassen aber auf einen Titel hoffen. Jetzt muss nur noch der Trainer die richtige Entscheidung treffen.

Englischer Verband: " Unsere Planung für die Euro beginnt jetzt "

" Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass Gareth Southgate weiterhin unser Coach bleibt und unsere EM-Kampagne leiten wird ", sagte FA-Geschäftsführer Mark Bullingham: " Gareth und sein Assistent Steve Holland hatten immer unsere volle Unterstützung - und unsere Planung für die Euro beginnt jetzt. "

FIFA WM 2022 Harry Kane - Englands tragischer Elfmeterschütze Zweimal trat der englische Kapitän im Viertelfinale gegen Frankreich vom Punkt an. Beim ersten Elfmeter traf er sicher und zog so mit Wayne Rooney als Rekordschütze gleich. Im zweiten Anlauf versagten Kane die Nerven - und England verlor.

Direkt nach dem WM-Aus gegen Frankreich (1:2) hatte Southgate, der auf der Insel nicht unumstritten ist, seine Zukunft noch offen gelassen. In seinen ersten beiden Turnieren war der 52-Jährige, der seit September 2016 englischer Teammanager ist, mit den Three Lions jeweils unter die besten Vier gekommen: Vierter bei der WM 2018 in Russland und Zweiter bei der EM-Endrunde im vergangenen Jahr.