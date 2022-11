WM in Katar 2022 Die Regeln der WM in der Übersicht Stand: 15.11.2022 07:25 Uhr

Wie der direkte Vergleich läuft, wie es nach einem Spielabbruch weitergeht und wie die halb-automatische Abseitserkennung funktioniert - in den Regeln der WM 2022 in Katar werden diese und viele andere Fragen beantwortet.

Der Modus des Turniers

Tordifferenz statt direkter Vergleich - der Modus der WM 2022 enthält viele kleine, aber entscheidende Details. Das gilt auch für das Elfmeterschießen.

Die Schiedsrichter, der Videobeweis und die Abseitserkennung

Die Technik ist für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter bei der WM der Männer eine immer wichtigere Begleiterin. Nach der Torlinientechnik 2014 in Brasilien und dem Video-Assistenten 2018 in Russland kommt 2022 in Katar erstmals die halb-automatische Abseitserkennung zum Einsatz.

Der Spieltag im Ablauf

Ob ein Spiel bei extremem Wetter abgebrochen wird, wann Mannschaften im Stadion sein müssen und wie lange ein Trainer die Aufstellung vor dem Anpfiff verändern darf, all das ist von der FIFA geregelt. Auch eine sechste Auswechslung in der Verlängerung ist möglich.

Spieler und Mannschaften

Erstmals dürfen 26 statt früher 23 Spieler in die Kader der Teams berufen werden. Nachnominierungen während des Turniers sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Spieler können das Finale im Gegensatz zu früher nicht wegen einer Gelbsperre verpassen.

Pokal, Auszeichnungen und Geld - was es zu gewinnen gibt

Für die Mannschaften geht es um den WM-Pokal, die Spieler erhalten besondere Auszeichnungen - und die Verbände kassieren von der FIFA acht bis 38 Millionen Dollar.