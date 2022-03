Nach der 2:3-Hinspielniederlage und einem 0:1 im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo hat Bayer Leverkusen vor heimischer Kulisse den Einzug in das Europa-League-Viertelfinale verpasst. In einem Spiel mit viel Kampf und Leidenschaft schaffte es Bayer am Donnerstagabend über 90 Minuten nicht, das Abwehrbollwerk der Italiener zu überwinden. Das Tor des Tages erzielte Atalantas Joker Jérémie Boga in der Nachspielzeit (90.+1).