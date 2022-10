Mit 6:0-Sieg ins Pokal-Achtelfinale VfB Stuttgart verpasst Bielefeld eine Abreibung Stand: 19.10.2022 22:34 Uhr

Der VfB Stuttgart ist leicht und locker ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld war die Partie bereits früh entschieden. Für Interimscoach Wimmer war der 6:0-Erfolg der zweite Sieg im zweiten Spiel. Vier Tage zuvor war den Schwaben der erste Saisonsieg in der Bundesliga gelungen.

Sehenswert war der Führungstreffer des VfB in der 20. Minute durch Pascal Stenzel. Aus 20 Metern zirkelte er den Ball unhaltbar ins rechte Eck des Tores. Der verblüffte Arminia-Keeper Martin Fraisl zeigte dabei erst gar keine Reaktion.

Bielefeld nach Rückstand ohne Gegenwehr

Die Gäste zeigten sich nach dem Rückstand desolat und leisteten kaum noch Gegenwehr. In der 24. Minute erhöhte Wataru Endo auf 2:0. Nach einer Ecke stand er am Fünfmeterraum völlig frei und köpfte den Ball ins Tor. In der 29. Minute traf Luca Pfeiffer aus kurzer Distanz zum 3:0. Und in der 40. Minute stellte Silas Katompa Mvumpa mit einem Aufsetzer auf 4:0. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel machten die Schwaben mit dem Toreschießen weiter. Nach einem Steilpass tauchte Pfeiffer frei vor dem Bielefelder Kasten auf und schob den Ball durch die Beine von Fraisl ins Tor (52.).

In der 67. Minute durfte sich der fünf Minuten zuvor eingewechselte Serhou Guirassy in die Torschützenliste eintragen. Wieder konnte Stuttgart ungestört kombinieren. Und Guirassy schloss aus rund elf Metern mit einem wuchtigen Schuss ins linke Eck zum 6:0-Endstand ab.

Stuttgart nun beim BVB, Bielefeld gegen St. Pauli

Stuttgart spielt in der Bundesliga am kommenden Samstag (22.10.22, 15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund, Bielefeld hat St. Pauli zu Gast (20.30 Uhr).