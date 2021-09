In der enorm schwierigen Gruppe mit Paris Saint-Germain und dem FC Brügge ließ Champions-League-Finalist Manchester City an seinem Führungsanspruch in der Gruppe A keine Zweifel aufkommen und gewann mit 6:3. Nathan Aké brachte die Briten per Kopf in Führung (16.), Nordi Mukiele vergrößerte den Rückstand der Leipziger per Kopfball-Eigentor (28.).

Als Christopher Nkunku die Gäste wieder mit dem Kopf auf 1:2 heranbrachte (42.), erhöhte Riyad Mahrez per berechtigtem Handelfmeter (45.+2) für die Gastgeber. Mukiele verkürzte erneut (51.), ehe 117-Mio.-Transfer Jack Grealish sein erstes Tor in der Königsklasse erzielte (56.). Damit nicht genug: Nkunku machte in der 73. nach Zuspiel von Poulsen sein drittes Tor. Tor Nummer acht folgte auf dem Fuß: Joâo Cancelo traf aus der Distanz (75.). Den Schlusspunkt setzte Gabriel Jesus (86.).

"Wir haben viel zu einfache Tore bekommen. Wenn du solche Tore bekommst, wird es schwer, hier zu gewinnen" , sagte Emil Forsberg bei Dazn. "Wollen wir mithalten, dürfen wir nicht so einfach Tore bekommen. So einfach ist das. Das tut weh."

Damit verlor Leipzig nach den Niederlagen gegen Wolfsburg und München in der Bundesliga sein drittes Spiel gegen ein Topteam - diesmal auf europäischer Bühne. "Wir stehen nicht da, wo wir es uns eigentlich gewünscht hätten" , sagte Leipzigs Boss Oliver Mintzlaff vor der Partie bei Dazn, fügte aber an: "Wir haben einen sehr, sehr großen Umbruch gehabt, und ein Umbruch erfordert dann natürlich auch eine gewisse Zeit, bis dann alle Rädchen ineinander greifen." Der Klub lasse sich "nicht von den doch sehr schwachen Ergebnissen, die wir hatten, beunruhigen. Wir sind überzeugt und gehen diesen Weg weiter."

Mutiger Beginn der Leipziger

Und Leipzig legte los wie ein Express: Bereits nach 45 Sekunden flankte Angeliño von links in den Strafraum, wo Christopher Nkunku perfekt in Position gelaufen war. Der Ball strich links neben das Tor, aber Nkunku blieb verletzt liegen: Gegenspieler Aké hatte den Leipziger mit gestrecktem Bein über dem Knöchel getroffen. Die Unparteiischen griffen nicht ein und ließen weiterspielen. Ob es sich um ein elfmeterreifes Foul gehandelt hatte, ließ sich anhand der TV-Bilder nicht restlos aufklären, die Proteste der Leipziger jedenfalls hielten sich sehr in Grenzen.