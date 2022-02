Champions League: UEFA entzieht Sankt Petersburg das Finale

WIe geht es mit den Spielen russischer und ukrainischer Teams weiter?

Ein weiterer Punkt der zu klären ist, sind die Konsequenzen für Spiele mit russischer und ukrainischer Beteiligung. Zenit Sankt Petersburg und Spartak Moskau sind noch in der Europa League vertreten. Werden sie ihre Heimspiele in Russland austragen dürfen? Zenit, eine Art Werksklub von Gazprom, spielt am Donnerstag in der Zwischenrunde bei Betis Sevilla. Zu diesen Spielen teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau mit, sie sei "in engem Kontakt mit den betroffenen nationalen Verbänden und Vereinen" . Von einer Spielverlegung ist bislang keine Rede.