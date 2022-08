Champions-League-Playoffs Benfica legt gegen Kiew vor - Haifa schlägt Belgrad Stand: 17.08.2022 23:00 Uhr

Nach Siegen in den Hinspielen der Playoff-Runde zur Fußball-Champions-League haben Benfica Lissabon und Maccabi Haif gute Chancen auf den Einzug in die Gruppenphase.

Das vom ehemaligen Bundesliga-Coach Roger Schmidt trainierte Lissabon holte am Mittwoch (17.08.2022) im Auswärtsspiel gegen Dynamo Kiew einen 2:0 (2:0)-Sieg. Gilberto (9. Minute) und Goncalo Ramos (37.) brachten den portugiesischen Meister im polnischen Lodz schon vor der Pause auf Kurs. Dynamo schaffte es auch in Durchgang zwei nicht, entscheidend Druck aufzbauen. Damit hat Benfica, bei dem Julian Weigl nur auf der Bank saß, gute Chancen auf die Gruppenphase.

Ebenfalls einen Sieg feierte Maccabi Haifa. Frantzdy Pierrot (18., 51.) und Tjaronn Chery (61.) besorgten beim 3:2 (2:2) gegen Roter Stern Belgrad die Tore. Alexander Pesic (27.) und Guelor Kanga (39.) hatten die Partie für die Gäste zwischenzeitlich gedreht.

In einer weiteren Partie hatten sich zuvor FK Qarabag aus Aserbaidschan und der tschechische Meister Viktor Pilsen 0:0 getrennt. Die Rückspiele der Playoff-Runde finden am 23. und 24. August statt. Die Sieger qualifzieren sich für die Gruppenphase, die am 25. August ausgelost wird.