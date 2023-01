Medić erzielt Tor für die Hamburger St. Pauli feiert in Nürnberg ersten Auswärtssieg Stand: 29.01.2023 15:27 Uhr

Der FC St. Pauli hat zum Auftakt der Rückrunde den ersten Auswärtssieg der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert.

Die Hamburger gewannen am Sonntag (29.01.2023) mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und überholten den Konkurrenten im Abstiegskampf damit. Jakov Medić erzielte in der 33. Minute den einzigen Treffer.

Der 1. FC Köln ist der Bundesligist, der die meisten Flanken aus dem Spiel heraus schlägt. Schon deshalb überrascht es kaum, dass die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart künftig auf Leart Paqarada setzt. Der kosovarische Nationalspieler wechselt im Sommer von der Elbe an den Rhein.

Welchen Verlust der FC St. Pauli dadurch erleidet, zeigte sich in Nürnberg nach einer guten halben Stunde Spielzeit. Eine Flanke von Paqarada mit dem linken Fuß landete perfekt auf dem Kopf von Medić, der zum 1:0 für die Hamburger traf. Es war die sechste Saisonvorlage für den in Aachen geborenen Paqarada.

Gyamerah vergibt aus kurzer Distanz

Die Führung der Gäste zur Pause war etwas glücklich, denn Nürnberg war in der Offensive aktiver. Allerdings vergab der Club selbst die beste Möglichkeit zum Ausgleich, als Jan Gyamerah aus fünf Metern frei zum Schuss kam. Er zielte allerdings zu zentral, sodass St. Paulis Torwart Nikola Vasilj den Ball abwehrte (38.). Ein guter Schuss von Lino Tempelmann flog in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit knapp am Tor der Hamburger vorbei.

Sieg beim Debüt von Cheftrainer Hürzeler

Nach der Pause sahen die Zuschauer im Max-Morlock-Stadion keine guten Möglichkeiten mehr. Die Trainer wechselten viel, Nürnberg riskierte zunehmend mehr und gab den Gästen daher Raum bei Kontern. Die Mannschaft des neuen Cheftrainers Fabian Hürzeler nutzte das aber schlecht aus.

St. Pauli überzeugte in der Schlussphase vor allem durch eine konzentrierte Leistung in der Defensive. So jubelten am Ende die Hamburger, die nun 20 Punke und damit einen mehr als die Franken aufweisen.

Nürnberg muss nach Fürth

Der 1. FC Nürnberg muss am 19. Spieltag im fränkischen Derby bei der SpVgg Greuther Fürth antreten (Samstag, 04.02.2023 um 20.30 Uhr). St. Pauli bekommt es einen Tag später mit Hannover 96 zu tun (13.30 Uhr).