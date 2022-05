Fußball | 2. Bundesliga

Relegation - Kaiserslautern steigt in die zweite Liga auf, Dresden muss runter

Stand: 24.05.2022, 23:01 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich seine Träume erfüllt und ist in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Die Pfälzer besiegten im Relegations-Rückspiel Dresden mit 2:0. Die Sachsen bleiben damit im Jahr 2022 sieglos und müssen künftig nach einem einjährigen Gastspiel in der höheren Spielklasse wieder in der 3. Liga spielen.

Von Jo Herold