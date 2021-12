Bundesliga - warum die Winterpause wieder so kurz ist

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga pausieren Ende Januar rund zwei Wochen lang, das Wochenende vom 28. bis 30. Januar 2022 bleibt in Deutschland spielfrei. Der Grund: In dieser Zeit steht ein Länderspielfenster an, das es sonst üblicherweise gar nicht gibt und das nur für Nationalmannschaften von Ländern außerhalb Europas gilt.

Länderspiele aus dem Jahr 2020 werden 2022 nachgeholt

Am 18. August 2020 beschloss der FIFA-Ratsausschuss, neue Daten für wegen der Pandemie abgesagte Länderspiele festzulegen. "Das Länderspielfenster vom 31. August bis 8. September 2020 wird durch ein Fenster vom 24. Januar bis 1. Februar 2022 ersetzt - für alle Konföderationen außer der UEFA ", hieß es damals. Nun wird diese Änderung umgesetzt.

Für alle Nationalspieler in der Bundesliga und 2. Bundesliga aus den Ländern in Afrika, Asien, Ozeanien, Südamerika sowie Nord-/Mittelamerika und Karibik besteht damit eine Abstellungspflicht. In Europa dagegen ruht der Ball im Männerfußball Ende Januar bei den Klubs und auch bei den Nationalmannschaften.

Auch aufgrund dieser Länderspiele muss die Bundesliga früher wieder starten, obwohl der Kalender in Europa mittlerweile eigentlich weitgehend wieder im Fluss ist. In der Vorsaison musste die Bundesliga noch den eigenen durch Corona ausgebremsten Spielplan aufholen und schon am 2. Januar 2021 in den zweiten Teil der Saison starten.