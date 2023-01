liveblog Winter-Wechselfenster Transfer-Ticker - Suarez nach Brasilien, Selke-Wechsel wohl perfekt Stand: 01.01.2023 18:33 Uhr

Wer verstärkt sich im Winter-Transferfenster 2023, wer gibt Spieler ab? In unserem Liveblog gibt es alle News zu Wechseln im nationalen und internationalen Fußball.

Bis 2026: Stuttgart bindet Silas langfristig

SONNTAG, 1. JANUAR

Nach Informationen des Fachmagazins "Kicker" ist der Wechsel von Stürmer Davie Selke zum 1. FC Köln vorbehaltlich des medizinischen Checks perfekt. Der Noch-Herthaner soll am Montag schon in der Vorbereitung mit dabei sein. Bei den Berlinern erzielte der frühere Bremer in 13 Einsätzen in dieser Spielzeit ein Tor.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Offensivspieler Silas vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert. Dies teilte der Klub an Neujahr mit. In der laufenden Saison kam der 24-Jährige in 16 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte vier Tore. Silas spielt seit 2019 beim VfB.

Uruguays Fußball-Nationalspieler Luis Suarez setzt seine Karriere beim brasilianischen Klub Gremio Porto Alegre fort. Dies teilte der Traditionsklub am Silvestertag mit. In Brasilien beginnt und endet die Saison mit dem Kalenderjahr. Der 35 Jahre alte Suarez unterschrieb bei den Brasilianern einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Ende 2024.