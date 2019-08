Mittelfeld - Kerem Demirbay (Bayer 04 Leverkusen): An seiner alten Wirkungsstätte in Düsseldorf unterstrich Bayers Rekordzugang wieder einmal seine Gefährlichkeit als Standardspezialist. Aus einem seiner Freistöße resultierte das 2:0 durch Charles Aranguiz. Indirekt war er schon am ersten Treffer beteiligt gewesen, als er Eigentorschütze Lewis Baker im Rücken bedrängte. Demirbay war immer anspielbar, verteilte klug die Bälle an seine Mitspieler und ging keinem Zweikampf aus dem Weg. 26 Duelle bestritt er, so viele wie sonst keiner in seinem Team. Seine Leistung mindert nicht, dass er durch einen Ballverlust im Mittelfeld den Ehrentreffer der Düsseldorfer mit ermöglichte. Da war die Partie längst entschieden.