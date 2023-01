Wechselbörse Bundesliga - die heißesten Transferthemen Stand: 02.01.2023 11:29 Uhr

Am Neujahrstag ist in der Fußball-Bundesliga die Winter-Transferperiode gestartet. Spekulationen gibt es viele, die Gerüchteküche brodelt - das sind die heißesten Transferthemen.

Bis zum 31. Januar können die Klubs offiziell neue Spieler verpflichten, dann endet das Transferfenster in Deutschland um 18.00 Uhr. Dann können auch keine vertragslosen Spieler mehr geholt werden. Abgänge in Länder, deren Transferperiode länger als Ende Januar läuft, sind weiterhin möglich. Dies sind unter anderen die Schweiz, die USA und Österreich.

Mönchengladbach und Dortmund im Fokus

In der Bundesliga könnte vor allem bei Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach Großes passieren. Zum Beispiel bei Jude Bellingham. Der Jungstar des BVB ist heiß umworben. Der Engländer ist erst 19 Jahre alt, Spielverständnis und Präsenz auf dem Platz sind aber bereits enorm. In Dortmund hat er noch einen Vertrag bis 2025, aber ganz Europa schaut hin. Sein Können stellte er auch auf der großen WM-Bühne unter Beweis, Interesse haben vor allem die englischen Topklubs FC Liverpool und Manchester City - aber auch Real Madrid gilt als Kandidat. Ein Winter-Wechsel wirkt unwahrscheinlich, denn eine Riesenablöse ist ja auch im kommenden Sommer noch möglich.

Deutlich heikler ist die Lage für den BVB bei Shootingstar Youssoufa Moukoko. Der Vertrag des 18-Jährigen läuft im Sommer aus. Aktuell laufen die Verhandlungen über eine Verlängerung, aber es hängt mal wieder am Geld. Seine WM-Nominierung dürfte den Preis nach oben getrieben haben. Sollte sich Moukoko, der in der laufenden Saison an zwölf Toren für den BVB direkt beteiligt war, für einen anderen Klub entscheiden, dann können die Dortmund nur noch im Winter Geld mit ihm verdienen.

Ausverkauf bei den "Fohlen"?

So geht es auch Borussia Mönchengladbach mit Yann Sommer. Beim Trainingsauftakt nach Weihnachten war der Schweizer Nationalspieler noch da, er absolvierte ein spezielles Torwarttraining auf einem Nebenplatz. Doch Sommers Tage bei den "Fohlen" könnten bald gezählt sein. Zuletzt wurde er immer wieder als Ersatz für den verletzten Bayern-Keeper Manuel Neuer gehandelt. Der hat allerdings schon angekündigt, zur nächsten Saison zurückkehren zu wollen. Ob Sommer sich eine Teilzeitbeschäftigung antut, um sich dann auf die Bank zu setzen, wird sich zeigen. Im Gespräch ist auch der an die AS Monaco verliehene Bayern-Torwart Alexander Nübel.

Um Sommers Teamkollegen Marcus Thuram gibt es in jedem Transferfenster Diskussionen. Die Wechselgerüchte um den französischen Nationalspieler reißen einfach nicht ab - denn sein Vertrag läuft im Sommer aus. Der italienische Vizemeister Inter Mailand soll großes Interesse an dem 25-Jährigen haben. Seine Auftritte bei der WM werden das nochmals erhöht haben.

Und die Gladbacher haben noch eine dritte Baustelle. Ramy Bensebaini soll in Dortmund ganz oben auf der Liste stehen. Verlässt er vielleicht bereits im Winter die Borussia? Der Vertrag des 26-Jährigen endet ebenfalls im Sommer, beim BVB könnte er die vakante Linksverteidiger-Position besetzen. Seine Qualitäten stellt er seit mehr als drei Jahren in Gladbach unter Beweis. Sollte der Algerier im Winter wechseln, ist bei den Gladbachern Robin Gosens von Inter Mailand als Ersatz im Gespräch.

Amrabat, Fernandez und Mac Allister im Blickpunkt

Auch international bahnen sich nach der WM spektakuläre Wechsel an. Besonders im Blickpunkt steht der marokkanische Nationalspieler Sofyan Amrabat von der AC Florenz. Der Sechser war die große Entdeckung, führte sein Heimatland bis ins Halbfinale, europäische Topklubs wurden hellhörig. Ganz heiß sollen Jürgen Klopp und der FC Liverpool sein, aber auch Tottenham Hotspur soll sich mit einem Transfer des 26-Jährigen beschäftigen.

Enzo Fernandez von Benfica Lissabon wurde Weltmeister mit Argentinien und bester Jungspieler der WM. Keine Frage, dass sich nun auch die ganz großen Klubs wie Real Madrid, der FC Chelsea und der FC Liverpool mit dem Mittelfeldspieler beschäftigen. Benfica will ihn nicht verlieren, wäre aber bei einer Ablöse von über 120 Millionen Euro gesprächsbereit.

Und noch ein Weltmeister steht mittlerweile im Fokus mehrerer europäischer Topklubs: Alexis Mac Allister von Brighton & Hove Albion: Juventus Turin soll die Nase vorn haben, doch neben den üblichen Verdächtigen aus England hat angeblich auch Borussia Dortmund Interesse.