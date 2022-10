Bayer geht in Frankfurt unter Eintracht bringt Leverkusen und Alonso hohe Niederlage bei Stand: 15.10.2022 17:53 Uhr

Eintracht Frankfurt hat am Samstag (15.10.22) gegen Bayer Leverkusen und seinen neuen Coach Xabi Alonso einen hohen 5:1-Sieg eingefahren und die Rheinländer wieder auf einen Abstiegsplatz befördert. Die Eintracht rutschte dank des Dreiers auf Platz vier der Tabelle vor.

Daichi Kamada schoss die Gastgeber vor der Pause mit einem verwandelten Elfmeter in Führung (45.), nachdem Randal Kolo Muani beim ersten Versuch an Keeper Lukáš Hrádecký gescheitert war. Allerdings hatte sich der Tormann zu früh von der Linie bewegt, weswegen der Strafstoß wiederholt werden musste.

Nach der Pause erzielte Piero Hincapié den Ausgleich (56.), doch fast im Gegenzug brachte Kolo Muani Frankfurt erneut in Front (58.). Jesper Lindstrøm erhöhte (65.), bevor Hincapié nach elfmeterwürdigem Foul an Kolo Muani mit einer Gelb-roten Karte vom Platz gestellt wurde (71.). Kamada verwandelte den zweiten Elfmeter für die Eintracht erneut. Kurz vor Ende der Partie setzte Lucas Alario mit dem 5:1 den Schlusspunkt (86.).

Eintracht-Angriffsreihe und Götze harmonieren

Mario Götze setzte nach fünf Minuten einen ersten Warnschuss nur Zentimeter neben den Pfosten, dann blockte Hincapié den nach Götze-Traumpass schon allein aufs Tor zu eilenden Kolo Muani (9.) in höchster Not. Die Eintracht startete mit Kristijan Jakic als neuem zentralen Glied der Dreierkette deutlich energischer und kaufte Bayer in den Zweikämpfen den Schneid ab.

Immer wieder entstanden nach hohen Ballgewinnen gefährliche Abschlusschancen vor dem Tor von Lukas Hradecky. Jesper Lindström (13.) zielte freistehend zu zentral, Kolo Muani (28./42.) scheiterte allein vor dem Tor jeweils am Ex-Frankfurter Hrádecký. Leverkusen gelang trotz mehr Spielanteilen mit dem Ball quasi nichts, im Offensivspiel fehlten sowohl Tempo als auch Ideen. Der Lattenschuss von Jeremie Frimpong (33.) kam aus dem Nichts.

In der Nachspielzeit wurde es nach klarem Foul von Edmond Tapsoba an Lindström im Strafraum kurios. Hradecky parierte gegen Kolo Muani, verließ dabei aber zu früh die Linie. Die Wiederholung nutzte dann Kamada.

Bayer-Ausgleich nachder Pause - doch dann ...

Alonso brachte zur Pause mit Nadiem Amiri und Kerem Demirbay ein neues zentrales Mittelfeld - doch das brachte nur kurzzeitig etwas Besserung. Hincapié gelang per Flugkopfball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld der Ausgleich, doch Kolo Muani antwortete prompt ebenfalls per Kopf. Bayer gab sich danach komplett auf, die SGE hatte nun leichtes Spiel.

Leverkusen gegen Wolfsburg, Frankfurt in Gladbach

Am 11. Spieltag empfängt Bayer 04 Leverkusen den VfL Wolfsburg (Samstag, 22.10.2022 um 15.30 Uhr). Drei Stunden später ist Frankfurt auswärts in Gladbach gefordert.