Abwehr - Benjamin Hübner (TSG Hoffenheim): Hübner schaffte es nicht wegen starker Zweikampfwerte oder einer hohen Passquote in die Elf des Spieltages, sondern durch die Tatsache, dass er nach 574 Tagen gegen Borussia Dortmund in die Hoffenheimer Startelf zurückkehrte. Eine komplizierte Sprunggelenksverletzung hatte dem 32-Jährigen zu schaffen gemacht. Er musste extrem lange pausieren, wurde im Sommer aber trotzdem als Kapitän der Kraichgauer bestätigt. In der Sinsheimer Arena gab es sehr viel Applaus für den Abwehrspieler. "Jeder weiß jetzt, was uns da in den letzten eineinhalb Jahren gefehlt hat. Deshalb bin ich super froh, dass er wieder da ist" , sagte Trainer Sebastian Hoeneß.