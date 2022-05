21 Spiele, drei Konferenzen - So läuft der Finaltag der Amateure

Rund sieben Stunden Fußball live: Schon zum siebten Mal überträgt das Erste am Samstag, den 21. Mai, den Finaltag der Amateure. Auf dem Programm stehen 21 Spiele. Gespielt wird zu vier verschiedenen Anstoßzeiten. Für die Klubs geht es nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände, die Sieger treten in der kommenden Saison auch in der ersten Runde des DFB-Pokals an. Erstmals sind alle 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit ihren Pokalendspielen am selben Tag dabei.

Start im Ersten um 12.05 Uhr

Nachdem die Finaltage in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie ohne oder nur mit einer begrenzten Anzahl von Fans in den Stadien stattfinden mussten, sind auch die Zuschauer in diesem Jahr wieder mit von der Partie.

Die Übertragung im Ersten und im Livestream bei sportschau.de startet um 12.05 Uhr. Um 12.15 Uhr werden dann die ersten sechs Spiele angepfiffen. Die weiteren Anstoßzeiten sind 14.15 Uhr, 16.15 Uhr und 16.40 Uhr. Moderatorin ist Julia Scharf, Thomas Broich wird als Experte am Sportschau-Mikrofon sein. In der letzten Konferenz spielen die Landesverbände, die ihr Finals ohne Verlängerung austragen und somit direkt ins Elfmeterschießen gehen. Bis 18.55 Uhr zeigt das Erste damit rund sieben Stunden Amateurfußball mit einer bunten Mischung aus namhaften Traditionsklubs und reinen Amateurduellen. 17 der 21 Partien werden zudem in voller Länge im Livestream bei sportschau.de zu sehen sein. Anschließend überträgt das Erste das DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig live.

64 Teams starten im DFB-Pokal

An der ersten Runde des DFB-Pokal 2022/2023 nehmen 64 Teams teil. 18 Teams aus der Bundesliga, 18 Mannschaften aus der 2. Bundesliga, die vier besten Klubs der 3. Liga und die 21 Landespokalsieger. Die drei größten Landesverbände schicken zwei Vereine ins Rennen: Bayern, Niedersachsen und Westfalen. In Bayern ist das das stärkste Amateurteam der Regionalliga, die SpVgg Bayreuth. In Westfalen darf auch der Meister der Oberliga im DFB-Pokal ran, und in Niedersachsen gibt es für die Teams aus der 3. Liga und der Regionalliga einen eigenen Pokalwettbewerb.

Die Ansetzungen des Finaltags in der Übersicht: