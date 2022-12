Rocket League Karmine Corp startet mit Doppelsieg in RLCS Fall Major Stand: 08.12.2022 23:19 Uhr

Am ersten Gruppenspieltag des Rocket League Champions Series Fall Majors in Rotterdam hat sich Karmine Corp an die Spitze der Tabelle gespielt. Mit einem 3:0 gegen James Cheese und einem 3:1 gegen Spacestation Gaming hat das französische Team damit beste Chancen auf den Einzug in die Playoffs.

Ebenfalls unbesiegt sind nach zwei Spielen Oxygen Esports, Version1 und Moist Esports, die aber jeweils mit einer schlechteren Spielbilanz die Plätze Zwei bis Vier belegen.

Oxygen musste dabei in seinem ersten Spiel gegen G2 Esports aus Berlin antreten. Die Partie war hart umkämpft und über die volle Distanz von fünf Spielen. Mehrmals gingen die Mannschaften in die Verlängerung - bis Oxygen mit einem 5:2 auf der letzten Map die Sache klarmachte.

Bei G2 ließ daraufhin offenbar der Kampfeswille nach. Im zweiten Spiel unterlag das Team der Organisation mit Sitz in Berlin dem australischen Team PWR überraschend deutlich mit 0:3.

Die ersten Playoff-Plätze werden in Runde Drei der Gruppenphase im Schweizer System entschieden. Hier treffen die vier obersten Ränge direkt aufeinander, sie spielen direkt um den Viertelfinal-Einzug.