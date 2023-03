Bundesliga-Spiel Erstmals seit 23 Monaten: Kapitän Arnold fehlt bei Wolfsburg Stand: 10.03.2023 14:12 Uhr

Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren muss der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga wieder ohne seinen Kapitän Maximilian Arnold antreten.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Sonntag beim Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin wegen seiner fünften Gelben Karte in dieser Saison fehlen. "Das ist ein Verlust. Aber ich glaube schon, dass wir diesen Verlust kompensieren können und auch werden", sagte Trainer Niko Kovac. "Deswegen ist mir da überhaupt nicht bange."

Zuletzt verpasste Arnold in der Bundesliga das Heimspiel gegen den FC Bayern München am 17. April 2021. Als Ersatz kommen an diesem Sonntag vor allem der ehemalige Kapitän Josuha Guilavogui sowie Felix Nmecha infrage.