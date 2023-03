Fußball Carolin Simon sagt für Länderspiele ab Stand: 31.03.2023 18:16 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen müssen in den Länderspielen gegen die Niederlande und Brasilien auf Carolin Simon verzichten.

Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin vom Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München hat ihre Teilnahme an den Partien am 7. April in Sittard und 11. April in Nürnberg wegen muskulärer Probleme abgesagt. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes verzichtet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zunächst auf eine Nachnominierung für Simon.

Deutschlands zweiter Gegner Brasilien vermeldete ebenfalls einen Ausfall. Die sechsmalige Weltfußballerin Marta wird beim Abschiedsspiel von Dzsenifer Marozsan wegen einer Oberschenkelverletzung fehlen, berichtete der "Kicker". Die 37-Jährige hatte erst im Februar nach knapp einjähriger Pause wegen eines Kreuzbandrisses ihr Comeback gegeben.