Counter-Strike Big scheidet in CS:GO ESL Pro League frühzeitig aus Stand: 06.03.2023 08:13 Uhr

Das deutsche Team Big ist frühzeitig aus der Gruppenphase des "Counter-Strike: Global Offensive"-Turniers ESL Pro League ausgeschieden. Mit drei Siegen und drei Niederlagen reichte es nicht, um sich für die Playoffs zu qualifizieren.

"Leider haben wir uns nicht qualifiziert. Ich bin jedoch sehr stolz auf mein Team, wie gut wir es geschafft haben, unter all den Umständen und meinem C-Skill Level zu spielen", schrieb Big-Kapitän Johannes "tabseN" Wodarz nach der Niederlage auf Twitter. "Danke für den Support.“"

Am selben Tag spielte Big bereits gegen Complexity und gewann mit 2:1. Gegen das spanische Team Movistar Riders verloren die deutschen Spieler jedoch mit 1:2 und verpassten so ihre Chance, in den Playoffs zu spielen.

Ein Team überzeugte hingegen von sich. Heroic, welches den ersten Platz der Gruppe B einnahm, gewann unter Teamkapitän Casper "cadiaN" Møller sechs von insgesamt sieben Gruppenspielen. Auch die Teams Mouz und Furia sicherten sich souverän den Einzug in die kommenden Playoffs.