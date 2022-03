Am Dienstagmorgen (01.03.2022) übermittelte Spartak Moskau sein Entsetzen per Twitter: "Die Entscheidung, unser Team aus der Europa League auszuschließen, ist erschütternd. Wir glauben, dass der Sport auch in den schwierigsten Zeiten darauf abzielen sollte, Brücken zu bauen und sie nicht abzubrechen." Auch die Fußballer aus der russischen Hauptstadt bezahlen schwer für den Angriffskrieg ihrer politisch verantwortlichen Landsleute gegen die benachbarte Ukraine.

Es ist ein gemässigter Post, dessen Zusatz tief blicken lässt: "Wir werden uns auf nationale Wettbewerbe konzentrieren und auf eine baldige Verwirklichung des Friedens hoffen, den alle brauchen" , twittert Spartak weiter. Übersetzt ist dies nichts weniger als ein Appell an die eigene Regierung: "Hört auf damit!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Aktive Sportler noch sehr vorsichtig

Natürlich müssen sich Sportler in Russland selbst vorsichtig ausdrücken, wenn sie die russische Regierung in diesen Tagen kristisieren. Entsprechend sind auch kaum klare Bekenntnisse von aktiven Sportlern aus dem Land selbst zu lesen oder zu hören. Die Gefahr vor Restriktionen sind wahrscheinlich zu groß.

Anders sieht das bei russischen Sportlern aus, die permanent auf der ganzen Welt unterwegs und kaum an ihr Heimatland gebunden sind. Die Tennisspieler beispielsweise. So ließ der gerade erst zum Weltranglisten-Ersten gekürte Daniil Medwedew von einem Turnier aus Mexiko wissen: "Ich stehe für den Frieden auf der ganzen Welt ein" .

Deutliche Äußerungen von Tennisprofis

Noch deutlicher äußerte sich seine Landsfrau Anastasia Pavlyuchenkova über Twitter: "Ich spiele Tennis seit meiner Kindheit und repräsentiere seither Russland. Aber ich bin ganz klar gegen Krieg und Gewalt. Persönliche Ambitionen oder politische Motive rechtfertigen niemals Gewaltanwendung!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ebenso machte der russische Tennisprofi Andrej Rublew beim Tennisturnier in Dubai seine Einstellung zum Krieg deutlich, als er die Botschaft "No war please" (Bitte keinen Krieg) auf eine TV-Kameralinse schrieb, nachdem er den Polen Hubert Hurkacz bezwungen hatte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Fußballer Smolov - "Nein zum Krieg!!"

Der russische Fußballprofi Fedor Smolov, mit 577.000 Instagram-Followern sehr stark in den Sozialen Medien aktiv, postete auf seinem Kanal als Reaktion einfach nur ein Schwarzbild mit der Zeile: "Nein zum Krieg!!".