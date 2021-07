Italien - Helden in Unterhosen

Der Jubel kannte keine Grenzen, als Italien am vergangenen Freitag (02.07.2021) im EM -Viertelfinale die starken Belgier bezwang und den Einzug ins Semifinale klarmachte. Einige italienische Spieler feierten so wild, dass sie am Ende in Unterhosen auf dem Feld standen. Auf den Social-Media-Kanälen gab es ungläubige Reaktionen angesichts der ungewohnten Anblicke.

Die Spieler Andrea Belotti, Giovanni di Lorenzo und Alessandro Bastoni hatten ihre Trikothosen, die sie noch während der Partie getragen hatten, zu ihren treuen Fans auf die Tribüne geworfen. Was in Deutschland total untypisch ist, ist in Italien zur Tradition geworden.

Italiener geben ihr letztes Hemd - und die Hose

Seit dem großen Finale 2006 - als die "Squadra Azzura" gegen Frankreich im Elfmeterschießen den vierten WM-Titel ihrer Geschichte holte - fliegen die Hosen. Im Berliner Olympiastadion feierten die Italiener ausgelassen und warfen den Fans auf den Tribünen ihre Trikots zu. Es folgten die Unterhemden und zum Schluss mussten sogar die Hosen herhalten. Die Interviews nach dem Spiel führten die Spieler nur noch in Unterhosen.

Italien feierte ihre WM-Helden, die seitdem bei großen Turnieren ihr letztes Hemd und sogar die letzte Hose für ihre Fans gaben.

Die Wettervorhersage für das Halbfinale am Dienstagabend (06.07.2021, 21 Uhr) gegen Spanien im Londoner Wembley-Stadion verspricht nicht die beste Bedingungen für ein Tänzchen in Unterhosen. 17 Grad und am Tag soll es regnen. Doch sollten die Italiener gegen die Engländer als Sieger vom Platz gehen, wird sicher wieder die ein oder andere Hose im Publikum landen. Egal wie das Wetter wird.

