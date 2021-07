EM-Finale im Wembley - Fans wollten Stadion stürmen

In England ist der 11. Juli 2021 ein inoffizieller Feiertag. Zum ersten Mal in der Geschichte der Nationalmannschaft bestreiten die "Three Lions" ein EM -Finale. Im heimischen Wembley wollen die Engländer vor 60.000 Zuschauern erstmals Europameister werden und das ganze Land scheint hinter dem Team von Trainer Gareth Southgate zu stehen. Die Queen wandte sich in einem offenen Brief an die Mannschaft, Prinz William veröffentlichte ein Statement mit der schon gängigen Aufforderung "Bring it home", und die Fans fiebern schon seit den Morgenstunden dem Anpfiff entgegen. Von Corona-Sorgen keine Spur, und in einigen Fällen auch kaum eine Spur von Anstand.

Englische Fans randalieren

Schon früh versammelten sich zehntausende Engländer vor dem Wembley-Stadion, sangen den inoffiziellen EM-Song "Sweet Caroline" und tranken Alkohol. Schnell bildeten sich Berge von leeren Bierdosen und -flaschen. Am Leicester Square und am Piccadilly Circus warfen Fans mit Flaschen.

" Bleibt vorsichtig und passt aufeinander auf. Wir haben Menschen gesehen, die von Ampeln und Werbetafeln springen, das könnte Verletzungen nach sich ziehen ", schrieb die örtliche Polizei zudem. Auch Feuerwerkskörper wurden immer wieder gezündet. Die Behörden mussten die Fans ebenfalls auffordern, nicht zum Wembley zu kommen, sofern sie keine Karten haben. Zu viele Engländer machten sich auf den Weg zum Stadion. " Bitte kommen Sie nicht nach Wembley! Es ist extrem voll dort. Das Stadion ist ausverkauft, es sind keine Karten mehr zu haben ", teilte die Polizei mit.

Trotzdem versuchten englische Anhänger etwa drei Stunden vor dem Anpfiff, ins Wembley zu stürmen. Sie durchbrachen Barrikaden und die Sperrungen der Ordner und Polizisten vor dem Stadion. Laut "The Athletic" sollen " Hunderte " an den Sicherheitskräfte vorbeigestürmt sein. Auch die UEFA bestätigte die Vorgänge, die Fans seien jedoch nicht ins Innere des Stadions gelangt.

sho | Stand: 11.07.2021, 20:57