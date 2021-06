EM-Spielorte

Krestowski-Stadion in St. Petersburg

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland wurde das Krestowski-Stadion in St. Petersburg bereits erfolgreich eingesetzt, nun gastiert die Europameisterschaft als einer der zwölf Spielorte dort. Drei Spiele der Gruppe B und ein Viertelfinale der EM werden in dem Stadion ausgetragen.