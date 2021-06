Ein kleines Zeitfenster ist offen

Änderungen an den Einreisebestimmungen sind in Großbritannien aktuell in der politischen Debatte. Derzeit sind aber zehn Tage Quarantäne vorgeschrieben. Für Menschen, die sich vor ihrer Einreise nach Großbritannien in einem Land von der "Gelben Liste" aufgehalten haben, gibt es zumindest die Möglichkeit, die Quarantäne mit zwei negativen Tests auf fünf Tage zu verkürzen.

Einzige Chance wäre also, am Donnerstag (24.06.2021) in London angekommen zu sein, um nach den vorgeschriebenen "fünf vollen Tagen" am Spieltag (29.06.2021) aus der Quarantäne zu kommen. Ein ambitioniertes Vorhaben, wenn man noch die Anreise, die Unterkunft, die Corona-Tests und den Kauf einer Eintrittskarte zu organisieren hat. Am ehesten wäre ein Besuch des Spiels also für deutsche Fans möglich, die ohnehin in Großbritannien leben.

Denn wer die Quarantäne bricht und erwischt wird, muss in England eine Geldstrafe von 1.000 britischen Pfund (derzeit umgerechnet rund 1.170 Euro) bezahlen, im Wiederholungsfall geht es bis zum zehnfachen Betrag. Und noch problematischer wird es bei der Rückkehr nach Deutschland. Denn Großbritannien gilt in Deutschland als Virusvariantengebiet.

Reisewarnung gilt, 14 Tage Quarantäne in Deutschland vorgeschrieben

Die Delta-Variante des Coronavirus sorgt derzeit in Großbritannien für steigende Infektionszahlen, im Turnierverlauf hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz fast verdoppelt. Wer von dort nach Deutschland zurückkehrt, muss deshalb in Quarantäne und zwar 14 Tage lang, ein Freitesten ist nach aktuellen Vorgaben nicht möglich. Zur Arbeit zu gehen oder gar weitere Spiele des Turniers zu besuchen, wäre also unmöglich.

Laut Auswärtigem Amt gilt für Großbritannien wegen der Pandemie weiter eine Reisewarnung. "London ist Virusvarianten-Gebiet. Ein Rückkehrer muss zwei Wochen in Quarantäne. Eine so drastische Massnahme zeigt: Das Vereinigte Königreich sollte man nur besuchen, wenn man muss" , sagte zudem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Wochenende.

Ausnahmen sind in der Corona-Einreiseverordnung für Spieler, Trainer, weitere Delegationsmitglieder und Journalisten formuliert. Diese Personen müssen demnach aber Hygienekonzepte eingehalten und tägliche Tests durchgeführt haben.

Eigentlich hätte das Spiel in Dublin stattgefunden

Dass das Spiel in London ausgetragen wird, ist der Umstrukturierung des Turniers geschuldet. Nachdem die UEFA von den Austragungsorten zwischenzeitlich eine Garantie für die Zulassung von Fans in den Stadien gefordert hatte, verweigerte Dublin diese Zusage und schied aus der Liste der Spielorte aus.

"Spiel 44" im Spielplan zwischen dem Sieger der Gruppe D und dem Zweiten der Gruppe F war eigentlich in Dublin vorgesehen. Dort wären die Voraussetzungen kaum besser gewesen: 14 Tage Quarantäne sind bei einer Einreise aus Deutschland vorgeschrieben.

Ausnahmen ab dem Halbfinale für Fußballfunktionäre, Sponsoren und einige Fans

Aleksander Ceferin (L) und Englands Prinz William im Wembley Stadion bei der Partie England gegen Tschechien

Die britische Regierung machte der UEFA trotz der steigenden Infektionszahlen Zugeständnisse für das Halbfinale und das Endspiel. Fußballfunktionäre sowie Vertreter von Sponsoren dürfen die Quarantäne für die Spiele im Wembleystadion verlassen. Die UEFA soll Großbritannien Medienberichten zufolge andernfalls mit einer Verlegung der Spiele nach Budapest gedroht haben.