UEFA-Kongress: Russland im Saal, Ukraine im zerbombten Stadion

Suspendierung des russischen Verbands? "Schließen nichts aus"

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach dem UEFA-Kongress bei einer Pressekonferenz

"Es ist zu früh, darüber zu sprechen" , sagte Ceferin während der Pressekonferenz nach dem Kongress auf eine Frage nach einer möglichen Suspendierung des Verbands. "Ich würde nichts ausschließen, aber ich würde auch nicht sagen, dass es in naher Zukunft passieren wird. Die Sanktionen sind ein hoher Druck auf den russischen Fußball." Im Hintergrund beschworen andere anwesende Funktionäre das "Offenhalten eines Dialogs" , was gegen die Suspendierung spreche.

Die UEFA habe die "Position der sportlichen Neutralität" aufgeben müssen, sagte Ceferin. " Die hat angesichts der Gräueltaten keine Daseinsberechtigung mehr." Der UEFA-Präsident äußerte sein Bedauern für die von den Sanktionen betroffenen Spielerinnen und Spieler. "Wir hoffen, dass dieser Wahnsinn so schnell wie möglich endet." Und er nahm Russlands Generalsekretär Alaev in Schutz. "Er ist 30 Jahre alt. Was hat er mit Putin zu tun?" Doch die Frage bezog sich auf eine andere russische Personalie in der UEFA.

Gazprom-Manager weiter im Exekutivkomitee

Alexander Djukow, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees

Der Präsident des russischen Verbands, Alexander Djukow, war nicht angereist. Djukow ist Vorstandschef einer Gazprom-Tochtergesellschaft und durch die fehlende Suspendierung des Verbands weiterhin vollwertiges Mitglied des Exekutivkomitees. Die Energielieferungen des staatlich gelenkten Gazprom-Konzerns werden von Russlands Regierung als Machtinstrument eingesetzt.