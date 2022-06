Der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hatte die Partie am Dienstag (07.06.2022) in Lodz unter das Motto gestellt, bereits für das EM-Turnier im Juni 2023 Eigenwerbung zu betreiben. Das gelang seinen Schützlingen beim 2:1 (1:1) zunächst nur bedingt - doch das Aluminium und Dortmunds Sturmjuwel Youssoufa Moukoko trugen am Ende zum etwas schmeichelhaften Erfolg bei.