Arsenal setzte sich am Samstag (30.10.2021) in Leicester mit 2:0 durch und blieb in der Premier League zum siebten Mal in Folge ungeschlagen.

Arsenal-Keeper Ramsdale Mann des Tages

Gabriel (5.) und Emile Smith Rowe (18.) brachten die Gunners mit ihren Trefern früh auf Kurs. Der beste Mann bei den Nord-Londonern war aber Keeper Aaron Ramsdale, der den Vorsprung im zweiten Durchgang mit mehreren exzellenten Paraden festhielt.