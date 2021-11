Englands Öffentlichkeit geht davon aus, dass Rangnick schnell Ordnung in die unsortierte Truppe bringen wird, denn er hat eine klare Idee von seinem Fußball. Der ehemalige Bundesliga-Trainer und Vordenker der Red-Bull-Klubs, der zuletzt als Sportdirektor bei Lokomotive Moskau angestellt war, gilt als Pate des Gegenpressings. Die schnelle Rückeroberung des Balls und der direkte Weg nach vorne sind seine zentralen Stilmittel.

Das lässt er im Training sogar mit Stoppuhr üben, wie viele englische Zeitungen mit Erstaunen notiert haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er Manchester United ähnlich schnell auf Kurs bringt wie es Thomas Tuchel beim FC Chelsea gelungen ist. Tuchel übernahm die Londoner Ende Januar und führte sie vier Monate später zum Gewinn der Champions League.

Fußball-England wartet auf den Professor

Tuchel ist einer von vielen deutschen Trainern, die maßgeblich von Rangnicks Lehre beeinflusst wurden, ein anderer ist Jürgen Klopp vom FC Liverpool. Beide habe sich in den vergangenen Tagen voller Hochachtung über den Neuankömmling in der Premier League geäußert, und ihre Worte haben Gewicht in England. Nachdem sich Rangnicks Ankunft im Old Trafford seit ein paar Tagen abgezeichnet hatte und aufgeregt kommentiert wurde, ist die Öffentlichkeit auf der Insel nach Bekanntgabe der Personalie gespannt, den sagenumwobenen Fußball-Professor endlich in Aktion zu erleben.

Wann genau Rangnick die Arbeit aufnehmen kann, hängt allerdings noch von seiner Arbeitserlaubnis und einem negativen Corona-Test ab. Sein Debüt in der Premier League wird er wohl entweder am Donnerstag gegen den FC Arsenal oder am Sonntag gegen Crystal Palace geben.